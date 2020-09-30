3 октября 2020

Решил я вам, друзья мои, рассказать сегодня одну старинную притчу ни о чём. Нет, ну, не совсем ни о чём, конечно. Но практически без глубокого содержания. А о чём говорить, если выводы лежат на поверхности? И всё же…

В древние времена жил в одном восточном царстве немыслимо богатый человек. Правда, богатство это досталось ему в наследство. Сам он в своей жизни ни одной монеты не заработал, а вот на то, чтобы пустить по ветру доставшиеся от родителей ценности, дар у него был редкий. Кутил с утра до вечера, сорил деньгами направо и налево, пил беспробудно. Всё на этом свете имеет свойство заканчиваться. Закончились однажды и у него средства не то, что на гулянки, а даже на скромное пропитание. Увидел его на городской площади правитель, хорошо знавший покойного отца гуляки, и удивился:

— Как же ты умудрился дойти до жизни такой? У тебя была масса возможностей богатство приумножить, а ты пропил всё до последней монеты…

Бывший богач пропить-то всё пропил, да острого ума при этом не лишился. И в ответ предложил он правителю пригласить к себе во дворец нищего, слепого и безногого инвалида и хорошенько всех троих напоить и накормить.

— Тогда и посмотрите, как они себя вести будут.

Что ж, велел правитель поступить так, как пьяница предложил. Привели во дворец троих странного вида гостей, напоили их вином, накормили вкусными яствами. А у тех язык тут и развязался.

— Спасибо доброму хозяину за белый хлеб и красное вино! — сказал слепой.

— Как ты можешь знать, какого цвета были хлеб и вино?! — возмутился безногий. — Вот сейчас как врежу тебе под зад — тогда и перестанешь врать!

— А действительно дай-ка ему покрепче, а я тебе за это сполна заплачу, — рассмеялся нищий, давно уже в руках не державший денег.

— Посмотри на них, — обратился к правителю бывший богач. — Вино слепого сделало зрячим, нищего — богатым, а инвалид вдруг представил, что у него есть ноги… Мне тоже, когда выпью, кажется, что я всё ещё богат.

Ни разу в жизни прежде не пивший вина правитель, посмотрев на всё это, и сам решил напиться так, чтобы в полной мере представить себе неизведанные ощущения. Наутро ему стало так плохо, что ни один придворный лекарь помочь уже не смог. И тогда повелел он привести к нему спившегося богача. Поведав тому о своей беде, попросил совета.

— Всё очень просто, — сказал тот. — Если невыносимо болит голова, нужно выпить того же, что пил вчера, — и боль сразу пройдёт.

— А если не пройдёт?

— Тогда нужно будет выпивать ещё и ещё.

— И как долго это будет продолжаться? — спросил потрясённый правитель.

— До тех пор, пока у тебя не останется ничего, кроме старой потёртой куртки… Как у меня.

Сегодня отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Так что тот, кто захочет, меня услышит. А пока позвольте всем нашим именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.