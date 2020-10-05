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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: DAISA
Размер: 28×25 cm
Лимитированная серия 500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В этот день — Всемирный день зрения — душу мою всякий раз наполняют чувства прямо противоположные. С одной стороны, с теплотой вспоминаю врачей, благодаря которым я, начиная с 1986 года, перенёс десятки операций на глазах и продолжаю, слава Богу, видеть. А с другой стороны, старая обида на знаменитого немецкого профессора, во время операции в берлинской клинике «нечаянно» прожегшего мне роговицу глаза, нет-нет, да и напомнит о себе, словно говоря о том, что не все так просто в этом мире.
Сегодня обязательно подниму рюмку за здоровье прекрасных украинских офтальмологов профессора Рыкова Сергея Александровича, моего давнего и доброго друга, профессора Пасечниковой Натальи Владимировны, а также многих их коллег, жертвенно отдающих и силы свои, и талант, и знания ради того, чтобы дарить людям счастье наслаждения полноценной жизнью. А рассказать мне в связи с этим хочется одну короткую, но удивительную историю, услышанную однажды всё в той же Германии.
В вагон скоростного поезда пожилой мужчина со взрослым сыном вошли уже перед самым отправлением. Когда за окнами остались позади городские районы и появились красивые сельские пейзажи с аккуратными домиками и коровками, пасущимися на зелёных пастбищах, уходящих куда-то к горизонту, молодой человек вдруг начал вести себя настолько странно, что это даже вызвало чувство неловкости у сидевшей рядом немолодой пары.
— Папа, смотри, какое красивое озеро! — громко, едва ли не на весь вагон, кричал он, обращаясь к отцу. — А сколько там белых коров!.. И облака в небе… Они словно пытаются догонять наш поезд!
Отец влюблёнными глазами смотрел на сына, ловил каждое его слово и как будто наслаждался тем, что происходит, стараясь не замечать удивленных взглядов соседей по вагону.
Наконец, интеллигентного вида дама не выдержала и тихонечко поинтересовалась у мужчины:
— А почему бы вам не показать сына врачам? Хорошая консультация уж точно ему не помешала бы.
— Да, вы правы, — ответил мужчина. — Хорошая консультация грамотных врачей не помешала бы никому. Мы вот только что выписались из клиники, где сыну сделали несколько операций на глазах. И он теперь снова видит… Как много лет назад…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
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