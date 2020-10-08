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Политика

Первым шагом «Батьківщини» будет старт программы капремонта устаревшего жилья в Киеве

19:02 8 октября 2020
Алексей Кучеренко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Первым моим шагом в должности городского головы Киева будет признание долга КГГА перед потребителями за лишние начисления в платежках на содержание придомовых территорий. Благодаря юридическому оформлению этого долга согласно судебного процесса по иску Союза собственников жилья в КГГА будет сформирован тот ресурс, который и позволит киевлянам начать полномасштабную программу модернизации и капремонта устаревшего жилого фонда на основании софинансирования. Эту программу следует немедленно начать. Такое заявление сделал кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе «Батьківщини», передает пресс служба партии.

«Сегодня у меня, как у председателя Союза собственников жилья, в очередной раз не состоялось заседание в суде по иску к КГГА относительно тарифов на содержание домов и придомовой территории. Это уже 53-е заседание за последние 3 года. Еженедельно судьи переносят заседание, так как представители КГГА не являются на него», — отметил политик.

Кучеренко добавил, что у него есть 2 официальные ответа от КГГА по сути процесса.

«Во-первых, домов, в отношении которых неправильно определена площадь придомовой территории и неправильно рассчитан тариф, в правоотношениях, связанных с обжалованным актом, не существует в Киеве», — пояснил он.

По его словам, второй ответ от КГГА — это то, что отсутствие технических паспортов на дома не является основанием для неправильных расчетов в платежках.

«Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома. В результате получаем платежки — количество гривен на квадратный метр», — сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что в техпаспорте должно быть отражено за все последние годы, куда тратились деньги на услуги по содержанию домов. Первоначально Кучеренко планирует начать полномасштабную инвентаризацию жилого фонда, аудит, создание техдокументации и сметы. Это поможет определить проблемы по каждому дому.

«Я лично и команда „Батьківщини“ в ответе за каждое слово в программе. Один из основных приоритетов программы — наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация устаревшего жилого фонда и решение других инфраструктурных проблем Киева», — добавил парламентарий.

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