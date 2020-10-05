9 октября 2020

Не кажется ли вам, друзья мои, что мы порой сами себе стараемся усложнить жизнь, и без того постоянно подбрасывающую нам какие-то проблемы? Сначала придумываем себе что-то, потом начинаем с этим придуманным носиться, переживать, нагнетать страсти там, где для этого, если хорошенько разобраться, нет никаких оснований. А достаточно сделать небольшую паузу, посмотреть на ситуацию со стороны — и понять: она ведь, как говорится, даже выеденного яйца не стоит…

Кстати, о яйцах. Сегодня во многих странах отмечается Международный день яйца. Не ахти какой, прямо скажем, праздник. Не Новый год и не 8-е Марта. Но всё же не случайно международная конференция в Вене в 1996 году приняла такое решение. Полезность и популярность этого продукта питания настолько очевидна, что я и останавливаться на этом не стану. Расскажу-ка вам лучше историю, не менее полезную для работы мозга, чем даже бесценный легкоусвояемый белок.

Так вот. Однажды великий мистик и известный всем народный мудрец Ходжа Насреддин, нередко прикидывавшийся городским сумасшедшим, решил устроить в своём городе настоящее соревнование. Завернув в женский платок обычное куриное яйцо, он вышел на площадь, привлекая всеобщее внимание криками:

— Конкурс! Большой конкурс! Тот, кто угадает, что завёрнуто в этом платке, получит бесплатно свежее куриное яйцо!

— Откуда нам знать, что там завёрнуто? — переглядывались между собой люди, собравшиеся вокруг Ходжи. — Мы ведь не ясновидящие. Ты хотя бы несколько подсказок нам дал — тогда можно будет и попробовать.

— Ну, хорошо, — сказал Насреддин. — В этом платке завёрнуто нечто, имеющее жёлтую, как желток, сердцевину. Она окружена жидкостью, похожей на белок, которая, в свою очередь, заключена в легко разбивающуюся скорлупу. И последняя подсказка — то, что находится внутри платка, имеет самое непосредственное отношение к птицам.

Практически все присутствовавшие подумали, что речь идёт о яйце. Но такой ответ был настолько очевидным, что каждый решил лучше воздержаться, чтобы потом не быть осмеянным соседями и самим Насреддином. «А если это не яйцо? Ведь не может же быть загадка такой простой… Наверняка этот хитрец имеет в виду что-то другое…» Так думали многие, а вот рискнуть с ответом не решился никто. И тогда Насреддин развернул платок и показал всем обычное куриное яйцо.

— Каждый из вас знал правильный ответ, — улыбнулся он. — Но никто не выразил словами очевидное. Такова жизнь тех, кто боится рисковать, даже будучи абсолютно уверенными в своей правоте. Люди обычно начинают лихорадочно искать сложные решения для своих самых обычных проблем — и, как правило, заканчивают этот поиск банальным бездействием. Ничего не делая, а значит, ничего и не решая…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.