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Гороскоп

Справитесь с любыми проблемами: гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

9:25 9 октября 2020
Гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятница, 9 октября, — звезды говорят, что оптимистический настрой и вера в себя помогут справиться с любыми проблемами.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака.

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ОВЕН

На повестку дня выйдут проблемы дома и семьи. Вероятно, что из-за полученных новостей придется в срочном порядке менять свои планы. В денежных делах старайтесь придерживаться разумной экономии.

ТЕЛЕЦ

Не вздумайте останавливаться на полпути к достижению намеченной цели и гоните прочь от себя любые сомнения. Ведь то, к чему вы так долго стремились, уже практически в ваших руках. Старайтесь сглаживать острые углы в отношениях с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидается активный и плодотворный период. Удачно пройдут встречи и переговоры, а дела, с которыми возникли трудности, можно отложить на некоторое время. День также неплох для крупных приобретений.

РАК

Начало дня немного подкорректирует ваши планы, но уже к обеду влияние позитивных тенденций усилится. Можно решать важные вопросы в государственных инстанциях, отстаивать свои интересы в суде. Вечер желательно провести в тихой спокойной обстановке.

ЛЕВ

Предстоит активный и плодотворный день. Старайтесь только не придавать слишком большое значение мелочам. Одиноким представителям знака звезды сулят неплохие шансы встретить свою судьбу.

ДЕВА

Дел предстоит немало. Старайтесь в течение дня правильно распределить нагрузку, чтобы к вечеру не упасть замертво от усталости. Нынешний период подходит для начала долгосрочных проектов, можно также решать любые финансовые вопросы.

ВЕСЫ

День хорош для самообразования и самореализации. Сейчас вы способны запоминать большое количество нужной информации, сумеете быстро освоить новое для себя дело. Вероятны поездки, в которых легко сможете совместить приятное с полезным.

СКОРПИОН

Активные действия и оптимистический настрой помогут во многом добиться успеха. Одиноким представителям знака звезды советуют больше времени проводить вне дома, тогда шансы встретить вторую половинку увеличатся.

СТРЕЛЕЦ

В этот день не исключены какие-то сбои в давно уже отлаженном механизме трудового процесса. Чтобы их устранить, придется немало повозиться, и надеяться нужно только на себя. С деньгами проявите особую осторожность — велик риск потерь.

КОЗЕРОГ

Настройтесь на позитив, так как ваше самочувствие и успех в делах сегодня напрямую будут зависеть от того, с каким настроением вы проснетесь. В сложных моментах полагайтесь на свою интуицию. Не исключены солидные траты, связанные с решением бытовых проблем.

ВОДОЛЕЙ

Похоже, что сегодня вам придется рьяно отстаивать свои позиции. Не соглашайтесь ни на какие уступки и четко придерживайтесь своей линии поведения — только при таких условиях сумеете одержать победу. Берегите кошелек, избегайте ненужных трат.

РЫБЫ

Дел, как всегда, окажется предостаточно. Постарайтесь правильно расставить приоритеты — это поможет рационально использовать ваши силы. Воздержитесь от участия в каких-либо финансовых предприятиях — возможны серьезные потери. Вечер припас для вас парочку сюрпризов.

Хорошего вам дня!

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