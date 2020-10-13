«Не боитесь — ваше право. Но дайте шанс тем, кто обоснованно боится заболеть»: Ольга Голубовская обратилась к ковидоскептикам

Известный инфекционист Ольга Голубовская призывает сограждан, не верящих в пандемию, проявить уважение к людям из групп риска и облегчить работу медикам, соблюдая простые правила индивидуальной защиты. «Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Достаточно 20% тяжелых больных, чтоб мы все были в коллапсе. А вместе с нами вы и ваши близкие», — обратилась к ковидоскептикам Голубовская на своей странице в соцсети.

«Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее — вам хорошо живётся.

Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т. е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел… Как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов… Тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек… Причём не всегда самые пожилые… Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью… И такое было во многих странах, развитых и не очень…

Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.

Поэтому ещё раз говорю — не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах.

Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.

К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 г., исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба.

А мы делаем все для того, чтобы вам помочь.

И просим вас помочь нам", — написала на своей странице в Facebook Ольга Голубовская.

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