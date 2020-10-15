Новая жизнь Соломенского парка

В Соломенском районе столицы наибольшая плотность населения. А достаточно ли здесь зеленых зон? Конечно, нет. Более того, хаос с застройками привел к тому, что количество небоскребов и ТРЦ увеличивается, а зеленых зон и парков, наоборот, уменьшается.

Наверное, и живописный Соломенский ландшафтный парк рано или поздно застроили бы, если бы неравнодушные жители Соломенки при активном участии депутата Киевсовета Николая Негрича, не превратили его в настоящий культурный и спортивный центр района.

Уже пятый год подряд летом в Соломенском парке работает большой кинотеатр под открытым небом под названием «Кинопарк».

«Сейчас это большой социальный проект для культурного отдыха в Соломенском районе. Показы фильмов абсолютно бесплатные и адаптированы для людей с недостатками слуха», — объяснил Николай Негрич.

А зимой Соломенский парк превращается в центр сноуборд-тренировок и соревнований.

В субботу, 17 октября, при поддержке Николая Негрича здесь пройдет районная олимпиада в трех категориях, в которой любой сможет продемонстрировать свои умения справляться со сноубордом.

В ближайших планах для желающих научиться кататься на сноуборде — создание небольшого тренировочного лагеря и проведение конкурса среди школьников района. Сноубордисты очень полагаются на помощь Николая Негрича, который идет на выборы в Киевсовет вместе с командой «Батьківщини».

«Помню, как ко мне обратились жители района за помощью. Более 10 лет они занимаются сноубордингом и решили продвигать этот вид спорта на своей родной Соломенке. Осенью 2018-го мы завезли снег и провели соревнования легкого уровня. Теперь это настоящий сноупарк», — поделился информацией Николай Негрич.





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