«Атака на «Нафтогаз» могла быть инициирована структурами Фирташа», — нардеп

Масштабная информационная атака на госкомпанию НАК «Нафтогаз Украины» может быть связана с долгами облгазов, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу. Такое мнение озвучил Сергей Нагорняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.



«Остро стоит вопрос как раз вопрос возврата НАКу долгов облгазов. Многие облгазы имеют большую задолженность перед „Нафтогазом“. Мы поднимали этот вопрос недавно, эти долги облгазы не хотят возвращать. Мы понимаем, кто стоит за большинством облгазов. Это как раз и стоит Фирташ. Потому и идут информатаки с их стороны», — сказал Сергей Нагорняк.



По его мнению, также в атаках на госкомпанию могут принимать участие пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК «Нафтогаз Украины».



«Не исключаю, что атака идет со стороны России. Пророссийские силы также заинтересованы в смене руководства компании. Мы понимаем, что компания идет шаг за шагом, чтобы не состоялось строительство „Северного потока-2“, инициирует прямую связь с европейскими странами и США, пытается сделать все, чтобы санкции были продолжены для тех компаний, которые строят „Северный поток-2“. Потому не исключаю и этот сценарий», — сообщил народный депутат.



Как ранее сообщалось, в СМИ появилась информация об аудите НАК «Нафтогаз Украины», который проводит Государственная аудиторская служба. По мнению директора консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадия Кобаля, ситуация со «сливом» в СМИ данных государственного аудита НАК «Нафтогаз Украина» — это закономерный результат целенаправленной кампании против компании.



Ранее член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Амос Хохштайн подал заявление о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании. Среди причин ухода Хохштайн назвал усиление противодействий процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации «Нафтогаза» в независимую эффективную компанию.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter