«Путин хотел использовать Алиева как лоха, а его самого поимел стоящий за Алиевым Эрдоган», — Андрей Пионтковский

Российский математик, публицист и политик Андрей Пионтковский считает, что Москва спланировала войну между Азербайджаном и Арменией, чтобы напугать последнюю и стать «смотрящим за Кавказом», однако что-то пошло не так…

«Mocква спланировала эту войну, чтобы, наказав и напугав Армению, выступить затем в роли арбитра, смотрящего за Кавказом. Но события вышли из-под ее контроля и приняли катастрофический оборот. Пу хотел использовать Алиева как лоха, а его самого поимел стоящий за Алиевым Эрдоган», — пишет Андрей Пионтковский в своем микроблоге в Twitter.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

570

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter