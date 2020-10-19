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«Путин хотел использовать Алиева как лоха, а его самого поимел стоящий за Алиевым Эрдоган», — Андрей Пионтковский

10:55 19 октября 2020
Андрей Пионтковский
Инф. «ФАКТОВ»

Российский математик, публицист и политик Андрей Пионтковский считает, что Москва спланировала войну между Азербайджаном и Арменией, чтобы напугать последнюю и стать «смотрящим за Кавказом», однако что-то пошло не так…

«Mocква спланировала эту войну, чтобы, наказав и напугав Армению, выступить затем в роли арбитра, смотрящего за Кавказом. Но события вышли из-под ее контроля и приняли катастрофический оборот. Пу хотел использовать Алиева как лоха, а его самого поимел стоящий за Алиевым Эрдоган», — пишет Андрей Пионтковский в своем микроблоге в Twitter.

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