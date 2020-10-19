Большой провал Днепропетровской ОГА: всего за год сорвана реализация «Великого будівництва», — СМИ

Недавно глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко отчитался о годе своего пребывания на посту руководителя региона. В своей презентации-отчете он заявил, что 5 школ, 5 детских садиков и 5 стадионов, которые область должна сдать по Программе президента Владимира Зеленского «Велике Будівництво», якобы готовы на 90%. Как выяснили журналисты «Днепровской панорамы», реальность оказалась не такой радужной.

«В предыдущие годы бесспорным лидером по развитию инфраструктуры — построенной, отремонтированной и сданной в эксплуатацию — была Днепропетровщина. Благодаря перераспределению средств от децентрализации и грамотному менеджменту здесь удалось массово реализовать множество проектов — от ремонта сельских дорог до перехода целых городов на альтернативные источники энергии», — пишет издание.

Однако сейчас работы на большинстве объектов фактически остановлены.

«Зато глава ОГА заявляет о значительной экономии средств», — пишет издание.

По данным «Днепровской панорамы», под экономией руководство области подразумевает исключение из сметы необходимого оборудования и обустройства территорий, как это заложено в планах объектов.

Например, бюджет реконструкции криворожской ДЮСШ № 3 был урезан на 60%. Из него исключили футбольное поле, половину дорожек, игровые площадки, трибуны, внутренние помещения и благоустройство территории.

«Что же тогда собираются реконструировать?» — задается вопросом редакция «Днепровской панорамы».

В Никополе работы по строительству нового бассейна были полностью заморожены на стадии фундамента. А в поселке Софиевка открытия полноценного стадиона местной ДЮСШ ожидали еще в конце 2019-го, но работы были остановлены.

Издание приводит и другие примеры. Во время инспекции Владимиром Зеленским накануне учебного года Мариинской гимназии в Днепре ему показали один класс, в который в спешном порядке пришлось завозить мебель из соседней школы.

Ученикам Токмаковской школе № 1 теперь придется ездить на обед автобусом в другое учебное заведение, так как в их школе не построили пищеблок. Школа в Перещепино осталась без новой мебели и с заброшенным стадионом.

Ранее СМИ сообщили, как на Днепропетровщине глава ОГА Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник подставили президента Зеленского, фактически провалив работу в рамках реализации президентской программы «Большая стройка».

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