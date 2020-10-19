Глава «Медзакупок Украины» допускает сомнительные компании к участию в тендере, — СМИ

Государственная аудиторская служба провела проверку деятельности госпредприятия «Медзакупки Украины» за период с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2020 года. Однако результаты аудита на официальном сайте Госаудитслужбы отсутствуют. Между тем к работе «Медзакупок» есть вопросы, в частности, по поводу закупок в рамках борьбы с COVID-19. Об этом пишет «РБК-Украина».

Как сообщает издание, предприятие «Медзакупки Украины», которое с июля 2019 года возглавляет Арсен Жумадилов, провело тендер по закупке компьютерных томографов для больниц. Результаты конкурса удивили. Несмотря на неоднозначную ситуацию с томографами в целом, еще и компанию-победителя «АФС Медицинтехнік» выбрали исключительно по критерию наименьшей цены.

По мнению журналистов, Жумадилов «не заметил» одной немаловажной детали — данная компания предлагает китайские томографы низкого качества, не соответствующие техническим условиям, что напрямую противоречит условиям самого конкурса.

«В тендерной документации речь идет о компьютерных томографах американского производства, а вот уже при участии в конкурсе, инициированном Жумадиловым, компания предлагает китайские аналоги подобной продукции. И, как выяснилось, эти китайские копии не соответствуют заявленным в условиях конкурса параметрам — ни по максимальному весу платформы, ни по ряду других технических параметров. Но почему-то ни для Жумадилова, ни для самих „победителей конкурса“ это не стало причиной разорвать сделку», — пишет РБК-Украина".

Дело в том, что компания, которую, вероятно, лоббировал Жумадилов, на официальном сайте представительства Philips Healthcare в России, указана как единственный официальный дилер в Украине. И сама «АФС Медицинтехнік» позиционирует себя так же. Даже в поданной на конкурс документации приложили образцы товаров, которые уже поставлены в украинские больницы.

В итоге по инициативе ГП «Медзакупки» украинцы вместо качественного сертифицированного оборудования Philips Healthcare могут получать сомнительные китайские аналоги без должного лицензирования по цене томографов европейского уровня.

Напомним, в апреле текущего года политический эксперт Владислав Дзивидзинский комментировал скандал между Минздравом и директором государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсеном Жумадиловым. Эксперт подчеркнул, что последний, закупая непроверенные костюмы биозащиты, подвергает опасности сотни врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

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