1 ноября 2020

Ровно 220 лет назад, 1 ноября 1800 года, первым хозяином только что построенного Белого дома (он тогда ещё назывался Исполнительным особняком) в Вашингтоне стал президент США Джон Адамс. Джон Адамс был одним из легендарных отцов-основателей Соединённых Штатов. На пост президента он был избран осенью 1796 года, выиграв выборы у Томаса Джефферсона, которому суждено было стать следующим после Адамса, третьим, американским президентом.

До строительства Белого дома столица Штатов находилась в Филадельфии и, например, первому президенту Джорджу Вашингтону пожить в Белом доме так и не довелось. Так что осваивать новый образ президентской жизни в здании, ставшем с некоторых пор известным во всём мире, довелось именно Джону Адамсу. Буквально за несколько дней до переезда в новое жилище, 30 октября 1800 года, Адамс отметил свой 65-й день рождения. Празднество не было громким. И сам Джон Адамс, и его жена Абигейл были известны своей скромностью и порядочностью. Они никогда не покупали рабов и принципиально отказывались от использования рабской силы. Выпускник Гарвардского университета Джон Адамс, начавший свою карьеру адвокатской практикой, затем прославился успешной дипломатической работой в Голландии и Франции, где представлял интересы молодого государства. В Великобритании Адамс стал первым американским послом. А уже после возвращения на родину был избран вице-президентом при президенте Вашингтоне.

Мне в своё время не раз доводилось бывать и в американской столице, и, естественно, в Белом доме, и во время бесед с местными журналистами об отцах-основателях их страны часто приходилось слышать недоумение по поводу странного забвения имени этого выдающегося политического деятеля. В Вашингтоне, например, нет мемориала в его честь. В то время, как с мемориалами других американских президентов — Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, Рузвельта — может ознакомится каждый желающий. Нет изображения Адамса ни на монетах, ни на банкнотах США. Хотя историки отмечают его кристальную честность и желание привнести это качество в большую политику.

В 1801 году, после избрания президентом Джефферсона, Джон Адамс удалился в Куинси, где всё своё время посвятил литературе и фермерству. В его жизни было много символических моментов. Таким символическим моментом стал и его уход. Джон Адамс умер 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после принятия Декларации независимости. Его последними словами были: «Томас Джефферсон ещё жив…» На самом деле его главный политический противник, третий президент США Джефферсон к тому времени уже был мёртв. Он ушёл из жизни в тот же день, только несколькими часами ранее… В честь Джона Адамса назвали небольшой городок в штате Нью-Йорк. А дом, в котором он родился, теперь признан исторической достопримечательностью и входит в Адамсовский национальный исторический парк.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.