Блогер Роман Шрайк считает, что нынешняя истерия вокруг Конституционного Суда «имеет признаки искусственного разгона» и уверен, что ситуацию можно разрешить несколькими путями, даже без обновления состава суда, на чем настаивает президент Владимир Зеленский.

«Еще раз. В феврале 2019 года КСУ отменил норму о незаконном обогащении. Был скандал, но не было такой истерики. Рада потом ее вернула в законодательство и все. Нынешняя истерика имеет признаки искусственного разгона, — пишет Роман Шрайк в соцсетях. — Сегодня в обращении к своей фракции Владимир Зеленский пугал «кровопролитием» и «смертью страны», если парламент не примет его закон про разгон Конституционного Суда. На эту мысль его навел митинг у стен КСУ.

Более массовые митинги у стен Офиса президента на подобные мысли его не наводили. Вероятно потому, что, приняв требования протестующих, он бы ничего не получил.

Зато сейчас, разогнав КСУ, он и его фракция получат возможность назначить 12 из 18 судей. Это ли не счастье для человека, желающего заполучить все, до чего может дотянуться? Правда, потом моновласть используется для упоротых назначений и решений, но это же не важно.

«Так делать то что???» — восклицают люди, поддавшиеся на волну истерики.

Например вот что:

1. Возвращать законы в исходное состояние. Так было с незаконным обогащением и небо на землю не упало. Все, что отменил или может отменить КСУ, можно вернуть назад. Хоть ровно в таком же виде, хоть в измененном.

2. Если есть страх, что КСУ пойдет по беспределу, его можно нейтрализовать разными способами:

а) Вариант с минимальными усилиями. Сейчас в КСУ 15 судей (еще 3 по разным причинам не назначены). Кворум, при котором КСУ имеет право принимать решения, 12 человек. За отмену декларирования проголосовали 11. То есть, если бы те, кто проголосовал против, просто не пришли на заседание, решение принято не было бы. Можно попробовать убедить этих четверых просто не ходить на «стремные» заседания и КСУ больше ничего не сможет решить.

б) Более надежный вариант с кворумом. Он тоже касается кворума. Кворум регулируется законом про КСУ, а не Конституцией. Рада его может изменить быстро и безболезненно. Если поднять кворум до 16−18 человек, то КСУ будет парализован, пока оставшиеся вакансии не будут заполнены. Тут есть прикол — КСУ не сможет отменить эту норму, потому что не будет кворума, при котором можно принимать решения.

в) Похожий вариант, но с большинством. Ровно так же в Конституции не написано как КСУ принимает решения. Поэтому можно внести в закон правило, что решения принимаются 2/3 голосов, а то и консенсусом.

Варианты «б» и «в» друг другу не противоречат. Ясное дело, что все это «костыли». Когда КСУ придет в сознание, эти нормы можно будет отменить или смягчить.

Постепенно старые судьи будут уходить в отставку, заменяясь новыми. Но не все и сразу, как хочет президент, а согласно Конституции. И с правильной процедурой отбора, а не как сейчас.

Не забывайте, Конституция — основной закон Украины. Не стоит ломать основы, поддаваясь сиюминутным порывам".

Фото со странички КСУ в соцсетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter