Адвокат назвал УТОС и УТОГ неэффективными механизмами-попрошайками, получающими финпомощь, — СМИ

Всеукраинские организации людей с инвалидностью «Украинское общество глухих» и «Украинское общество слепых», созданные в советское время, неэффективны, необоснованно получают значительную финансовую помощь и льготы от государства и злоупотребляют вопросами помощи людям с особыми потребностями. Об этом в комментарии «Українським новинам» сказал адвокат Александр Вознюк.

Он отметил, что система предоставления государственной финансовой поддержки общественным организациям людей с инвалидностью слишком зарегулирована и непрозрачна.

«Есть подавляющее большинство чиновников, с которыми можно договариваться. Например, УТОС в 2015 году получил льгот по налогам земли, недвижимости, продажи определенных товаров или услуг 330 млн. Это только налоги, сюда не включается отдельно 47 млн, которые они в этом году получили как финансовую помощь, не включается отдельная программа трудоустройства», — рассказал адвокат.

Другой момент, на который обращает внимание Александр Вознюк, в УТОС и УТОГ есть большое количество имущества, которое они сдают в аренду, но при этом дублируется компенсация коммунальных услуг, аренды, земельного налога.

«То есть арендаторы, те, кто арендуют, платят этим структурам, а там нулевая ставка, они чисто получают прибыль. Если бы бизнес-центр сдавал офис, он бы платил с этого налог. Но не УТОС и УТОГ», — пояснил адвокат.

Как сообщил адвокат, в отношении УТОС открыт ряд уголовных производств, касающиеся, в частности, подделки документов относительно имущества. По данным «Українських новин», уголовные производства открывались и в отношении должностных лиц региональных отделений и предприятий УТОГ.

Александр Вознюк подчеркнул, что указанные организации создавались в советское время, им передавали имущество и землю, чтобы использовать их для социализации лиц с инвалидностью.

«Однако сами руководители занимались вопросами социализации до определенного времени. Они создавали предприятия, создавали так называемую „сетку“. Кроме того, предоставлялась помощь в закупке оборудования, снабжения, были налоговые льготы. Но нашлись те, кто решил на этом зарабатывать», — рассказал адвокат.

Поэтому сейчас сложилась ситуация, когда это имущество используется не в интересах людей с особыми потребностями, а в частных интересах ограниченного круга лиц.

«Если брать УТОГ и УТОС, это просто» механизмы-попрошайки", которые не развиваются, а находятся в криминальных разборках. Как пример — харьковский УТОС и одесский, там даже дома бизнес-класса", — отметил он.

По словам Александра Вознюка, также есть случаи создания фиктивных рабочих мест, в том числе в реабилитационных центрах: «Самый простой пример — реабилитационный центр, находящийся в Лютеже. Ежегодно туда заливается на фиктивное создание рабочих мест для инвалидов 6−7 млн​​».

По его мнению, Минсоцполитики должно быть исключительно распорядителем: «Должен быть орган, который осуществляет мониторинг эффективности получения и предоставления финансовой помощи. Это нечто похожее на схему получения международных грантов. Если будет такая рабочая модель, то будет и результат».

Александр Вознюк отметил, что при существующей системе даже те положительные изменения, которые происходят, в конце концов не приносят ожидаемых результатов. В качестве примера он привел введенный в 2020 году конкурс на целевую финансовую помощь ОО лиц с инвалидностью, который попросту «завалили».

Адвокат подчеркнул, что сейчас за распределение всей государственной помощи и льгот отвечают конкретные чиновники, в том числе в Министерстве социальной политики.

Александр Вознюк отметил, что все эти «договоренности» и манипуляции приводят к тому, что лицам с инвалидностью проще покупать протезы и средства реабилитации за рубежом, потому что они будут дешевле, эффективнее и качественнее, чем у украинского производителя.

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