«Итак, решение по Карабаху. Многие грешат на сбитый вертолет, но это не соответствует действительности»

Алексей Арестович, недавно назначенный спикером группы украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал об уроках для Украины, которые она может вынести из ситуации в Нагорном Карабахе.

«Итак, решение по Карабаху. Многие грешат на сбитый вертолет, но это не соответствует действительности, — пишет Арестович на своей страничке в соцсетях. — За сутки до того, как был сбит российский Ми-24, министры иностранных дел и обороны Турции посетили с визитом Баку.

Видимо, тогда и принималось решение.

Российская сторона, как обычно, публикует не полный текст соглашений. В ситуации с Донбассом, они называют Трехстороннюю контактную группу просто «Контактной группой», делая вид, что они не сторона конфликта. В опубликованном соглашении по Карабаху, Кремль не упоминает турецких миротворцев, которые должны войти 10 ноября в 18:00 по бакинскому времени. Итак, это уже второй район в регионе, включая провинцию Идлиб в Сирии, где РФ и Турция, совместно будут осуществлять стабилизационные действия.

Сегодня, 10 ноября, ожидается «…подписание российско-турецкого соглашения по взаимодействию в рамках миротворческой и мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе». Кремль и Анкара конкурируют за Византийское наследие, но Турция вынесла калитку в Закавказье, которое тридцать лет оставалось зоной исключительного влияния Кремля. Это время прошло.

Турция — региональная сверхдержава, широко играющая в регионе, теперь она в Закавказье официально. РФ дают возможность, осуществляя фактически подлог документов, сохранить подобие лица и выступить «миротворцами». Участвовать в миротворческой миссии со стороны РФ будут 1960 военнослужащих, задействуют 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники; штаб группы развернут в Ханкенди.

В дело пошла 31 бригада ВДВ из Ульяновска, хорошо известная украинцам по боям в Илловайске, ее военнослужащие попали к нам в плен.

Допустим. Что же Азербайджан?

С самого начала войны реальный боевой потенциал Баку был неизвестен. Прочили остановку и через неделю, и перед горами, и перед Гадрутом, и перед Красным базаром. Реально, азербайджанцы взяли Шушу — древнюю столицу Карабаха. Что же остановило Баку?

Основных причин три:

- впереди месяц плохой погоды, если небо будет закрыто, наступательный потенциал азербайджанцев существенно снизится;

- Шушу брали азербайджанские ССО и пехота, пройдя через горы и по малопроходимым дорогам, а Ханкенди обороняет солидная армянская группировка с бронетехникой. Большой вопрос — как, чисто в военном отношении, обеспечить создание весомой группировки азербайджанских сил под Ханкенди и взять город? Непросто.

- армянские войска удержали мощные районы обороны в Агдере, под Ходжавендом, на направлении Хейвалы, Лачина; их разгром, в условиях закрытого неба — задача неопределенная.

Думаю, в настоящий момент, Азербайджан взял максимум. Армяне выводят войска (не менее 15−20 тыс человек) из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов в течение 5−20 дней — привет тем, кто рассказывает, что российские войска не могут выйти из Донбасса за месяц.) — «Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря». Баку получает коридор в Нахичевань, Ереван — в Ханкенди/Степанакерт.

Фактически, после вывода армянских войск, Армения получает декоративный анклав в Карабахе, который несостоятелен ни в каком, кроме как изобразительном отношении. Миротворцы вводятся на пять лет, с возможностью продления.

В Армении уже начался внутриполитический кризис — толпа взяла штурмом правительственные здания, избила Самара парламента, глава Генштаба Армении провел совещание с… представителями оппозиционных партий, которые призвали к отставке Никола Пашиняна. Чтобы отправить премьера в отставку, необходимы голоса более чем половины парламентариев, а у партии Пашиняна 88 из депутатских 132 кресел, а проект постановления о выражении недоверия премьеру не может быть представлен во время чрезвычайного или военного положения, которое действует в Армении сейчас.

Тем временем, секретарь Совбеза непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» Самвел Бабаян заявил, что пытался помешать подписанию соглашения о прекращении огня. На своей странице в Facebook он заявил, что хотел пресечь «предательский процесс». Оппозиционные партии Армении намерены созвать заседание парламента для выхода из договоренностей.

Итак, Азербайджан взял максимум, Армения в кризисе, Турция в Закавказье.

Ничего еще не кончено, только начинается. Я предвижу второй военный тур (весной, летом, через год-два-пять) — или создание условий, в которых Армения сама откажется от продолжения удержания даже декоративного анклава.

Уроки для Украины.

- сопротивление имеет значение.

-азербайджанские войска почти освободили Родину.

-армянские войска, удержавшие позиции, дали возможность Армении избежать разгрома и подписать соглашение с сохранением лица.

Несмотря ни на какие условия, ни на какое техническое и организационное или численное превосходство, сопротивление всегда имеет значение. Следим за развитием событий".

Фото из Википедии.

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