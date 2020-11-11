Впервые заседание суда по резонансному делу об арестах акций «Мотор Сичи» транслировалось в онлайн-режиме

В среду, 11 ноября, в Киевском апелляционном суде в ходя одного судебного заседания состоялось рассмотрение ходатайств сразу двух инвесторов о снятии последнего (четвертого. — Авт.) ареста с принадлежащих им акций АО «Мотор Сич».

Первой победой адвокатов, представляющих интересы акционеров, стало разрешение трансляции этого резонансному дела в онлайн-режиме на YouTube-канале Киевского апелляционного суда. Все, кто заинтересован в данном процессе, имели возможность наблюдать за ним. Прямые трансляции продолжатся. Журналистов в судебный зал не пустили — из-за карантина, и они наблюдали за происходящим по монитору в коридоре.

Как и на предыдущем заседании, до рассмотрения дела по сути не дошло. На этот раз причиной переноса прений сторон стала болезнь одной из членов коллегии судей судьи Фрич. У назначенного вместо нее судьи Мельника не было достаточно времени для ознакомления с материалами, поэтому коллегия решила перенести заседание на 2 декабря.

«Мы видим в этом положительный момент — апелляционный суд продемонстрировал стремление разобраться в сути дела, — заявил журналистам адвокат одного из акционеров Анатолий Задоенко. — А то ведь суд первой инстанции принимал решение об арестах акций „Мотор Сичи“, ознакомившись с аргументами лишь одной стороны — обвинения. Мы уверены, что подозрения из-за которых наложены четыре однотипных ареста, надуманы и не имеют под собой реальных оснований».

Также адвокат отметил положительный момент — на заседания наконец-то стал приходить прокурор: «И, надеюсь, на следующем заседании мы услышим от него доводы государства».

Анатолий Задоенко: "Суд первой инстанции принял решение об арестах, исходя из доводов одной стороны - обвинения"

Адвокат также рассказал, что в ближайшее время будет добиваться вызова в суд представителей других государственных органов, причастных к арестам акций, а также сотрудников «Мотор Сичи», чтобы они ответили на вопросы о положении на предприятии.

«По имеющимся у нас данным, оно неуклонно ухудшается. Это не удивительно, ведь три с лишним года, минувшие после наложения первого ареста, „Мотор Сич“ лишена полноценного управления. Владельцы акций не имеют возможности созывать совет акционеров, на предприятии практически не работает Наблюдательный совет. Корпоративные права инвесторов, купивших акции законным путем, заброкированы. В таких условиях развитие предприятие практически невозможно. Надеемся, что и другие акционеры обратятся в суд, чтобы добиться снятие арестов», — подчеркнул адвокат.

Адвокат Тарас Кислый подчеркнул, что за судебными процессами по этому резонансному делу пристально следят потенциальные инвесторы, ведь им нужно понимать, стоит ли вкладывать деньги в украинскую экономику.

«Инвесторов настораживает неопределенная ситуация с растянувшиеся на столь длительный срок аресте акций», — отметил Кислый.

Александр Максименко (слева) и Тарас Кислый заявили, что намерены добиваться вызова в суд представителей государственных органов, причастных к аресту акций, а также "Мотор Сичи"

Напомним, 4 сентября, китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина на 3,5 миллиарда долларов.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, китайские инвесторы «Мотор Сичи» заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

По мнению экспертов, сейчас китайцы больше заинтересованы в возмещении ущерба, а не в получении доступа к управлению предприятием в токсичном инвестиционной климате.

К тому же новый глава Белого дома может положить конец американо-китайской торговой войне, а Украина при этом «выбрасывает» билет в элитный клуб авиационных держав.

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