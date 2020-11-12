«По хорошим дорогам будет очень удобно доехать на работу, в больницу с койками без кислорода, на кладбище»

По словам Леси Литвиновой — известного волонтера, одно время работавшей главой Общественного совета при Минздраве — за деньги, выделенные на ремонт дорог, можно было бы купить до полутора миллионов концентраторов, которые необходимы больным

«От дома до работы мне ехать 40 минут. Это если нет пробок. А пробки в последние месяцы есть все время. Дорога интенсивно ремонтируется. Кусок за куском. Очень качественно ремонтируется. Очень, — пишет Литвинова на своей страничке в соцсетях. — Дорога на работу теперь занимает полтора часа. Мимо техники и бодрых рабочих. Между знаков объезда. В тянучке из других машин.

На работе ждет привычный ад. Личка, заваленная сообщениями с просьбами о помощи. Отчаянными. Безнадежными. С такими цифрами, что они не укладываются в голове.

Вчера впервые пришлось сделать тот выбор, которого я боялась с самого начала — помочь тому, у кого есть шанс, а не тому, кому хуже. С этим надо будет жить. И такой выбор придется делать неоднократно. Истрепать душу в кровавые лохмотья, привыкнуть к проклятиям и постараться выжить.

Те аппараты, которые у меня есть, не спасут всех. И сколько бы я их ни купила — это не изменит ситуацию в стране радикально. И по ночам мне будут сниться не те, кто выздоровел, а те, кто ушли.

Вечером я вернусь домой. И еще один кусочек дороги будет радовать колеса моей машины новеньким гладким асфальтом. Асфальтом, в который закатаны чьи-то жизни.

Вы знаете сколько концентраторов можно было купить на те деньги, которые из ковидного фонда выделили на дороги? Не знаете? А я знаю. Один миллион штук. Это если по рыночной цене. И полтора, если по гуманной. Полтора. Миллиона. Концентраторов. Это больше, чем понадобилось бы, даже если бы заболела вся страна сразу.

Но этого не будет. У нас будут дороги. Хорошие. Новые. По ним будет очень удобно доехать. Кому на работу. Кому в больницу с койками без кислорода. Кому на кладбище.

Простите".

Иллюстративное фото со странички Укравтодора в соцсетях.

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