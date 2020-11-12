Экс-министр Уманский отказался от поста советника Ермака из-за "карантина выходного дня"

Экс-министр финансов Игорь Уманский решил показательно отказаться от должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака, объяснив это своим несогласием с решением правительства о введении «карантина выходного дня». О решении он сообщил в Facebook.

«Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую», — написал он.

Конкретную причину своей отставки Уманский пообещал огласить после принятия решения по его заявлению.

Напомним, «карантин выходного дня» был проголосован правительством в среду, 11 ноября. Против были министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, однако их голосов было недостаточно.

В то же время руководители регионов продолжают отказываться от его соблюдения. Демарш устроили в т. ч. Львов, Ровно, Черкассы и Одесса. Все мэры объясняют свое решение желанием поддержать малый бизнес, представители которого накануне выходили на акции протеста по всей стране.

Фото Facebook Игоря Уманского

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