28.11 / 28.33 33.01 / 33.41
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

У Кернеса ответили, будет ли он принимать присягу мэра Харькова в Берлине

16:53 13 ноября 2020
Кернес

Вновь избранный городской голова Харькова Геннадий Кернес не будет принимать присягу в немецкой клинике «Шарите». Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, Сидоренко отметил, что пока дата возвращения Кернеса в Украину еще не известна.

По словам чиновника, каждое утро в палате у Кернеса проходят консилиумы, на которых врачи решают, можно ли больного выписывать или еще оставить в клинике.

Напомним, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 17 сентября харьковского мэра транспортировали в Берлин на лечение в клинику «Шарите» .

В горсовете Харькова надеются, что Кернес вернется в Украину до 20 декабря и проведет первую сессию горсовета после местных выборов.

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Пародия

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

люди

Украинцам показали жестокий ролик о необходимости карантинных мер

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк: «В Кремле сейчас очень много размышляют на тему, какой будет политика Байдена»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер