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Деньги

Украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку

10:51 16 ноября 2020
Пенсионер у банкомата

В правительстве предупредили пенсионеров о возможности дополнительной идентификации для тех, кто долго не пользуется пенсионной карточкой для получения государственных выплат.

Так, если в течение года пенсионер не расходует или не снимает деньги с карточки, ему нужно будет пройти проверку, предоставив в органы соцзащиты паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил решение об упрощенной процедуре оформления платежной карточки для получения государственных выплат.

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