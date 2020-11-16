Украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку

В правительстве предупредили пенсионеров о возможности дополнительной идентификации для тех, кто долго не пользуется пенсионной карточкой для получения государственных выплат.

Так, если в течение года пенсионер не расходует или не снимает деньги с карточки, ему нужно будет пройти проверку, предоставив в органы соцзащиты паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил решение об упрощенной процедуре оформления платежной карточки для получения государственных выплат.

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