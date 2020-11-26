29 ноября 2020

29 ноября учёные и медики во многих европейских странах отмечают 195-летие со дня рождения выдающегося французского психиатра, фамилия которого человеку несведущему может показаться украинской. Речь идёт о Жане-Мартене Шарко. Родившийся в семье скромного парижского ремесленника, зарабатывавшего на жизнь ремонтом конных экипажей, юноша с детства мечтал стать врачом.

Осуществить его мечту помог необыкновенно любивший сына отец, отдавший все свои сбережения на учёбу Жана-Мартена в знаменитом лицее Кондорсе, в котором в разное время постигали науки такие знаменитости, как Поль Верлен, братья Гонкур, Марсель Пруст и Луи де Фюнес.

Поступив после окончания лицея на медицинский факультет Парижского университета, Шарко-младший с блеском защищает диплом и по направлению едет работать интерном в печально известную больницу Сальпетриер. Эта богадельня, считавшаяся «приютом для престарелых женщин, эпилептичек и помешанных», имела весьма дурную славу. Одно время в Сальпетриере содержались арестованные проститутки и беспризорницы, а в XIX веке это место стало больницей для сумасшедших женщин. Изучая поведение поражённых неврозами и психическими болезнями обитательниц больницы, Шарко заинтересовался женской истерией, более известной в те времена как бешенство матки.

Жан-Мартен хорошо помнил описание этой болезни в изложении Платона: «У женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения. Когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, не даёт женщине вздохнуть, доводя её до последней крайности и всевозможных недугов, пока, наконец, женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут как бы урожай с деревьев…» Пытливый Шарко пришёл к иному выводу: по его мнению, матка тут была не при чём, и лечить следовало нервы.

Жан-Мартен занялся гипнозом, с помощью которого вводил больных в транс и экспериментировал с их состояниями. Учёный был убеждён в том, что для успешного лечения психических расстройств следует в первую очередь убедить пациента в том, что он уже находится на пути к исцелению. Тогда же учёный обратил внимание на то, что неплохой терапевтический эффект в этом процессе оказывают водные процедуры.

Изобретение так называемого «душа Шарко» стало ещё одним вкладом выдающегося психиатра в науку. Влияние Шарко на современников было огромным. Один из его учеников, знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд писал: «Ни один человек не имел на меня такого влияния, как Шарко… Мне случалось выходить с его лекций с таким ощущением, словно я выхожу из Нотр-Дама, полный новыми представлениями о совершенстве…» А ещё Жан-Мартен Шарко был редким коллекционером. Он собирал иконы, гобелены и старинные мозаики с изображением на них психически больных людей. И даже посвятил этому две написанные им книги. Впрочем, это уже совсем другая история.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.