7 декабря 2020

Начинаю писать этот пост о человеке, родившемся ровно 215 лет назад, 7 декабря 1805 года, и сразу же сожалею о том, что привычный формат «фарфоровых историй» не позволит мне рассказать о нём столько, сколько он того заслуживает. Ну, ничего. Постараюсь коротко поведать о самом интересном из жизни Жана-Эжена Робера-Удена, легендарного французского часовщика, фокусника и иллюзиониста, признанного отцом современного стиля колдовства. Отец маленького Эжена был известным в Блуа часовых дел мастером. И мальчику ничего не оставалось, как продолжить семейный бизнес, занимаясь починкой часов. Что, кстати говоря, ему нравилось настолько, что этим мастерством, даже став уже известным на всю Европу фокусником, Робер-Уден продолжал заниматься до конца своей жизни. А фокусником он стал вот как.

Закончив юридическую школу при Орлеанском университете, 18-летний юноша вернулся в родной город и поначалу устроился клерком в прокуратуре. Обладая прекрасным почерком, он мог сделать неплохую там карьеру. Однако страсть к часам взяла своё и он вскоре начал работать в часовой мастерской.

Однажды, купив в книжном магазине заветный двухтомный «Трактат о часовом деле» Фердинанда Берту, Жан-Эжен принёс его домой и только там обнаружил, что в магазине всё перепутали и продали ему два тома пособия по магии под названием «Научные развлечения». Юный часовщик прочитал оба тома на одном дыхании и так увлёкся прочитанным, что решил параллельно с работой в часовой мастерской выучиться на фокусника. Первым его учителем стал местный ортопед Маус из Блуа, славившийся своими выступлениями на ярмарках и приватных вечеринках. В короткое время Жан-Эжен превзошёл в мастерстве магии своего учителя и переехал в Тур, где начал брать уроки у известного всей Франции фокусника Эдмунда де Гризи, носившего сценическое имя Торрини.

Жан-Эжен был необычайно талантливым учеником. Вскоре о его магических успехах заговорили все. После гастролей в качестве фокусника по целому ряду европейских стран и по Америке он поселяется в Париже и женится на дочери известного часовщика Жака-Франсуа Удена. Именно после брака с Жозефиной Уден фокусник Жан-Эжен и берёт себе двойную фамилию Робер-Уден. Жозефина, родив любимому супругу восьмерых детей (из которых, правда, выжили только трое сыновей), неожиданно умирает. И теперь уже знаменитый маг и фокусник Робер-Уден, на руках которого осталось трое детей, продолжает в одиночестве покорять сердца тысяч поклонников его редкого таланта, среди которых оказалось немало особ королевских кровей. Основав в Париже собственный театр (в доме, некогда принадлежавшем самому кардиналу Ришелье!), Робер-Уден устраивает там вечерние показы фокусов для столичной знати, частым посетителем которых становится король Луи Филипп. Его фокусы вызывают у всех восторг. Особенно номер, в котором фокусник кончиком трости поднимает в воздух застывшее в горизонтальном положении тело своего младшего сына Эмиля…

Когда грянувшая революция закрывает все театры, Жан-Эжен отправляется сначала в Лондон, где потрясает своим мастерством королеву Викторию. А потом по просьбе Луи Наполеона едет в Алжир умиротворять местные племена, восставшие против Франции. И чем, спрашивается, умиротворять? Магией!

Выступление знаменитого фокусника перед вождями племён с номером, в котором маленький Эмиль легко поднимает кованый сундук, а самый известный в Алжире силач не может даже оторвать этот же сундук от земли (использование новейшего в то время метода электромагнетизма!), привело к успешному завершению его алжирской миссии в пользу Франции. На родину Робер-Уден вернулся национальным героем. И остаток жизни посвятил написанию книг по магии и часовым делам, от которых не отходил никогда. А в память о жизни великого мага и фокусника в городе Блуа вскоре после его смерти был открыт действующий и поныне музей-театр Жана-Эжена Робера-Удена…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.