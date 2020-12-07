Не останавливайтесь перед преградами: гороскоп на 7 декабря

Для многих нынешний день может выдаться довольно сложным — у Овнов проблемы могут возникать чаще, чем обычно, а Козерогам придется решать непростые и довольно нестандартные задачи

ОВЕН

Проблемы в этот день могут возникать чаще, чем обычно. И решать их, скорее всего, придется самостоятельно. Не торопитесь с принятием решений, проявите осторожность там, где дело касается денег. Уделите пристальное внимание сердечно-сосудистой системе.

ТЕЛЕЦ

Не самый простой день. Трудности могут появиться в самый неожиданный момент, поэтому предстоит в срочном порядке искать способы их устранения. Не упускайте из виду мелкие детали, старайтесь действовать четко и уверенно.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня может выдаться не самым удачным. К счастью, этот период продлится недолго и влияние позитивных тенденций будет увеличиваться буквально с каждым часом. Благодаря креативному мышлению и активным действиям сумеете наверстать упущенное и добиться успеха.

РАК

Сдерживайте свои эмоции, в противном случае пустяковые разногласия сегодня грозят перерасти в серьезную ссору. Старайтесь приложить максимум усилий, чтобы сохранить с окружающими хорошие отношения.

ЛЕВ

Сегодня вы не совсем будете понимать суть происходящего, и это может стать причиной для серьезного беспокойства. Постарайтесь отпустить ситуацию, пусть все идет своим чередом. Воздержитесь сегодня от обсуждения спорных вопросов, подписания важных документов.

ДЕВА

Не давайте вашим талантам и способностям пропадать зазря, найдите им достойное применение. Нынешний день для этого весьма подходящий, можете даже рассчитывать на хороший доход. Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть.

ВЕСЫ

Обстоятельства этого дня будут складываться довольно удачно, что позволит во многом преуспеть на службе. Хорошо пойдут дела, связанные с финансами. Берегите здоровье, будьте предельно осторожны — сейчас велик риск травматизма и несчастных случаев.

СКОРПИОН

Упорство и настойчивость помогут достичь неплохих результатов в осуществлении намеченного. Старайтесь только действовать проверенными способами, эксперименты и риск сейчас нежелательны. Во избежание проблем со зрением следует уменьшить нагрузку на глаза.

СТРЕЛЕЦ

Вы, скорее всего, будете находиться в центре внимания. Ваши эрудиция и красноречие произведут на окружающих очень хорошее впечатление. Звезды не исключают начало романтических отношений. Позаботьтесь о состоянии пищеварительной системы, не переедайте.

КОЗЕРОГ

Вероятнее всего, придется решать непростые и довольно нестандартные задачи. Некоторые вопросы удастся обсудить в неформальной обстановке и найти общий язык с теми, кто еще недавно не хотел идти вам навстречу.

ВОДОЛЕЙ

Ожидается прекрасный и благоприятный день. Многое из задуманного удастся осуществить, сумеете также найти решение недавно возникшей проблемы. Это хорошее время для осуществления покупок и поиска дополнительных источников заработка.

РЫБЫ

Немного напряженный день, но серьезных трудностей он не сулит. Занимайтесь текущей работой и старайтесь ничего не оставлять на потом. В личных отношениях не давайте эмоциям взять верх над здравым смыслом, чтобы позже об этом не жалеть.

Хорошего вам дня!



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