Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: предстоит много неотложных дел

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 7 — 13 ДЕКАБРЯ

ОВЕН. Стоит поразмыслить о планах на ближайшее будущее и позаботиться об увеличении своего благосостояния. Суббота — удачное время для романтических встреч и осуществления задуманного.

ТЕЛЕЦ. Предстоит много неотложных дел. В основном они будут связаны с профессиональной деятельностью. На личном фронте у некоторых одиноких представителей знака не исключена судьбоносная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды гарантируют успех как в служебных делах, так и в амурных. Сейчас ваш энергетический потенциал несколько снижен, старайтесь полноценно отдыхать, чтобы не нанести вред здоровью.

РАК. Наступает благоприятный период для карьерного роста, не бойтесь выносить на всеобщее обсуждение свои идеи и планы. В семейных отношениях больше внимания следует уделить родственникам старшего поколения.

ЛЕВ. Ваш успех на этой неделе напрямую будет зависеть от настроения и умения правильно организовать работу. Представится шанс избавиться от того, что давно тяготило вас. В выходные займитесь бытовыми вопросами.

ДЕВА. Предстоит довольно напряженный период. Придется то и дело возвращаться к старым делам, постоянно отстаивать свои интересы. Не доводите дело до конфликта, старайтесь найти разумный компромисс.

ВЕСЫ. Ваши творческие идеи найдут отклик и поддержку у окружающих. На службе грядут положительные изменения, вероятно улучшение финансового положения. Конец недели посвятите активному отдыху.

СКОРПИОН. В этот период предстоит активно заниматься материальными и финансовыми вопросами. Вероятно поступление заманчивого предложения от тех, кому вы привыкли всецело доверять.

СТРЕЛЕЦ. На первый план выйдут денежные дела, старайтесь только не связываться с кредитами. Вероятны новые полезные знакомства, которые откроют перед вами неплохие перспективы.

КОЗЕРОГ. Не исключено, что вы можете стать объектом интриг или вас захотят втянуть в нечестную игру. Не позволяйте никому сбивать вас с намеченного пути, во всем доверяйте только своей интуиции.

ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует особого напряжения, появится возможность больше времени провести с семьей. Эта неделя может порадовать денежными поступлениями, однако не спешите их тут же тратить.

РЫБЫ. Перед вами может стоять непростой выбор. На чаше весов окажутся работа и хорошие отношения с близкими. Постарайтесь спокойно и без лишних нервов решить эту проблему. Не переутомляйтесь, чередуйте активную деятельность с полноценным отдыхом.



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