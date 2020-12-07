«И тут внезапно во сне категоричным тоном произносит: «Дебилка!»

Известная украинская телеведущая Янина Соколова высмеяла зависимость украинцев от гаджетов, «мешающих спать,» и рассказала об истории ее сына Мирона

«Уложила Мирона спать.

Тишина. Все в темноте. Мафия, то есть я, открывает глаза. Я беру тихонько телефон и отвечаю на письма, накопившиеся за выходные. Мирон спит, лежит посреди кровати, в образе Тутанхамона, важно раскинув верхние и нижние ласты, лицо строгое и спокойное, сопит.

Я у пропасти прижалась на краю кровати, привыкла еще во времена его старшего брата Николая, чувствую себя некомфортно, но нормально, что уж там.

Завершаю работать в телефоне, откладываю. Пытаюсь заснуть. Мирон сопит, спит, видно, крепко.

И здесь неожиданно, во сне категорическим тоном говорит:

«Дебилка»

И спит дальше. Я вот думаю, наверное не обо мне, но действительно, какого черта, я, как дебилка, каждое утро и каждый вечер в постели отвечаю на все эти письма и смс. А потом долго не сплю. Потому что «путешествие уже завершено», а скорость еще 200 в голове.

Короче, как будете ложиться спать с телефоном, услышьте, как где-то маленький семилетний монстр говорит вам «дебилка» и бросьте то устройство подальше.

На кухню как вариант.

Спокойной ночи, украинцы!".

Фото 24 канал

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