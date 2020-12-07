28.22 / 28.43 34.06 / 34.48
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Украинцев предостерегли от ошибок со стажем для получения пенсии

9:46 7 декабря 2020
Пенсионное удостоверение

В Минюсте дали совет украинцам, которым органы Пенсионного фонда отказывают в учете времени обучения в страховой стаж при начислении пенсии. В частности, о такой проблеме заявил житель Днепропетровской области, который обратился в суд и выиграл дело.

«В соответствии с пунктом „д“ части третьей статьи 56 Закона Украины „О пенсионном обеспечении“, в стаж работы засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре», — напомнили в Facebook Минюста.

В то же время важно учитывать, что время обучения в указанных учреждениях после 1 января 2004 года (если человек не работал) не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты на данный момент не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Что делать, если соответствующий период учебы не записан в трудовой книжке?

В данном случае в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.

Как поступить, если отказывают во включении соответствующего периода в трудовой стаж?

Обращаться в суд и обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров упростил процедуру оформления пенсий для получателей выплат.

Фото 0512.com.ua/

671

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Коронавирус

Странная болезнь поразила жителей "коронавирусного" штата Индии

Пенсионное удостоверение

Украинцев предостерегли от ошибок со стажем для получения пенсии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер