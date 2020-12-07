Украинцев предостерегли от ошибок со стажем для получения пенсии

В Минюсте дали совет украинцам, которым органы Пенсионного фонда отказывают в учете времени обучения в страховой стаж при начислении пенсии. В частности, о такой проблеме заявил житель Днепропетровской области, который обратился в суд и выиграл дело.

«В соответствии с пунктом „д“ части третьей статьи 56 Закона Украины „О пенсионном обеспечении“, в стаж работы засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре», — напомнили в Facebook Минюста.

В то же время важно учитывать, что время обучения в указанных учреждениях после 1 января 2004 года (если человек не работал) не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты на данный момент не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Что делать, если соответствующий период учебы не записан в трудовой книжке?

В данном случае в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.

Как поступить, если отказывают во включении соответствующего периода в трудовой стаж?

Обращаться в суд и обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров упростил процедуру оформления пенсий для получателей выплат.

Фото 0512.com.ua/

671

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter