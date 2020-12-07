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Политика

Саакашвили сообщил о ворах во власти при Зеленском

11:19 7 декабря 2020
Задержание Саакашвили, декабрь 2017

Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили не смог сдержать разочарование «безволием» президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram он подчеркнул, что и при шестом президенте «грабившие страну воры продолжают оставаться безнаказанными».

Впрочем, не жалеет политик и о том, что три года назад сказал в лицо тогдашнему президенту Петру Порошенко, «что он — вор».

«Я думаю, что в результате борьбы многих людей, в том числе людей, которые вместе со мной отстаивали права украинцев, Порошенко был заменен Зеленским. И я уверен, что я не ошибся. Но все воры, кто грабил до этого, продолжают оставаться безнаказанными, а часть из них продолжает оставаться у власти», — прокомментировал Саакашвили ролик с кадрами своего эпохального задержания на крыше.

Напомним, в декабре 2017 года к Саакашвили пришли с обыском, а он забрался на крышу здания, заявив, что если к нему приблизятся, то он спрыгнет. Правда, политика оттащили от края, и ЧП не произошло.

Фото Reuters

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