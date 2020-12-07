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«Кравчук пришел на руины иллюзий», — Портников

19:37 7 декабря 2020
Виталий Портников

Известный журналист Виталий Портников уверен, что Леонид Кравчук ошибся, согласившись на предложение президента Владимира Зеленского возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

«Кравчук уже пришел на руины. На руины иллюзий. Некомпетентный, самовлюбленный и самодовольный Зеленский — плоть от плоти своих инфантильных сторонников — мог этого и не понимать. Но Кравчук, один из лучших аналитиков в украинской политике? Неужели только сейчас он додумался до того, что Россия не хочет мира?» — анализирует в своем Facebook ситуацию Портников.

«Нет, конечно. Как это часто бывает с Кравчуком, любовь к себе и страсть к присутствию на арене победила в нем здравый смысл. Именно поэтому в 1994 году Кравчук позволил обыграть себя России и ее ставленнику Кучме. Именно поэтому сейчас он уйдет из украинской делегации без результатов. Кравчук — шахматист, который садится за доску не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы все видели, как он красиво переставляет фигуры. Это его качество позволило ему быть великолепным представителем нового независимого государства в период президентство. И это его качество постоянно увлекает его в различные сомнительные предприятия», — считает журналист.

Фото: Facebook Виталия Портникова

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