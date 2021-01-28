«Если реально торчат российские ушки…» Сергей Притула о ТВ-скандале вокруг него

Телеведущий и волонтер Сергей Притула отреагировал на скандал со своим участием в проекте «Где логика?», заявив, что никаких договоров между «Новым каналом» и российским «ТНТ», на котором идет такая же передача, нет. И пообещал выяснить, кто является правообладателем продукта.

«Очень много интересного почитал о себе за последние несколько дней! — пишет Притула на своей страничке в соцсетях. — Дмитрий Чекалкин обнародовал информацию о том, что «Новый канал» купил у российского канала «ТНТ» телепрограмму, ведущим которой являюсь я, а следовательно у Притулы появилась своя «Липецкая фабрика» и все такое. Ну, о фабрике Дмитрий не написал, то я уже так себе додумал.

Прежде всего, хочу поблагодарить Дмитрия за зоркий глаз и привлечение внимания к этой ситуации! Да не отсыреет порох в его пушке креатива и острословия!

Людям, которые не работают в области телевидения, немного объясню внутреннюю кухню.

Когда ведущий заходит в проект, то он спрашивает продюсера «собственная разработка или купленный формат»? И когда я заходил в проект «Где логика?», то этот вопрос задавал. Ответили: формат. В принципе, все. Далее ты погружаешься в работу, потому что ответ «формат» означает, что продукт или израильский, или купленный в Нидерландах, или в США, или в Великобритании и тому подобное. Ну, я еще никогда не слышал о каких-то россиянских форматах.

Был я в курсе, что этот формат идет в Рашке? Ннннаааааякже! Еще когда мы только снимали проект и выкладывали фотки в соцсетях, мне писали об этом и о каком-то ведущем Азамате. Но там так же идут и «Кто Сверху?», и «Интуиция», и «Голос страны», и «Х-фактор». Поскольку формат покупается где-то за границей, а затем адаптируется в разных странах.

Когда Дмитрий Чекалкин написал о приобретении франшизы у «ТНТ», я сломя голову побежал к руководству канала за разъяснением и мне четко объяснили, что никаких договоров между «Новым» и «ТНТ» нет в природе!

Но #зрада неслась как снежный ком и фейсбук-сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Стал «псевдо» мой патриотизм, на ноль множились годы, посвященные популяризации украинского языка, а волонтерская деятельность называлась пиаром и прикрытием для темных дел по продаже души кремлевским старцам!

Поэтому я в очередной раз сломя голову побежал к руководству и еще раз переспросил, мол, где формат покупали? Ответили, что правообладатель формата — британская компания.

Но я — парень настырный и, имея перед глазами кейс «Лиги Смеха», обратился к руководству с п̶р̶о̶х̶а̶н̶н̶я̶м̶ требованием указать конечного бенефециара лицензионного продукта, поскольку есть информация, что продукт разрабатывался в рашн Камеди.

Собственно, по состоянию на сейчас, я в режиме ожидания ответа. И в случае, если за этим продуктом реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет.

Спасибо за внимание!"

Фото со странички Сергея Притулы в соцсетях.

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