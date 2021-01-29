«Когда-то это должно было случиться и это произошло»: Наталья Мосейчук заразилась ковидом

Телеведущая Наталья Мосийчук уверена, что во время командировки в Вашингтон, где она освещала инаугурацию президента США Джо Байдена, ей «достался» вирус «иностранного» происхождения.

«Когда-то это должно было случиться и это случилось, — пишет Мосийчук на своей страничке в социальных сетях. — Не скажу, что ковид нагрянул случайно.

Я его ждала и в глубине души даже хотела уже переболеть, и стать обладательницей антител. Единственное, о чем мечтала, чтобы вирус застал меня в отпуске или на неделе, когда в эфире нет «Права на власть». Но он действительно коварен. Поэтому пришел в самом начале телевизионного сезона проекта.

Конечно, у нас уже с весны был план «Б»: коллеги разработали целую схему на случай моей болезни. Но, когда это произошло на самом деле, то вирус пришел не один, а с «помощниками». Неожиданно и без того форс-мажорную ситуацию осложнили украинские политические интриги. Эфир вчера мог не состояться не из-за ковида у меня, а из-за депутатов от «Слуги народа», которые обещали прийти на эфир и не пришли. Так что коварнее вируса только украинские политики.

Мой вирус — иностранного происхождения. Скорее всего «американский». Очевидно, подхватила его во время командировки в Вашингтоне, где работала эфир в день инаугурации президента Байдена. По прилету вся наша телевизионная группа сдала тесты еще в аэропорту Борисполя и они оказались отрицательными. Нас автоматически сняли с регистрации в приложении «Вдома». Но предусмотрительный и авторитетный шеф Сергей Попов настойчиво попросил посидеть дома еще несколько дней, и все-таки он был прав!

Буквально за ночь картина мира изменилась кардинально. Появились сильные усталость и головные боли, пропали запахи. Все стало как будто «черно-белым».

В тонусе держал только день эфира — четверг. И он приближался. Редакция решила «эфирить». Поэтому гости традиционно пришли на съемку в павильон киностудии Довженко.

Для меня была организована онлайн-связь. Работали со мной только те, кто уже переболел и имеют антитела к вирусу. Площадка напоминал космическую орбитальную станцию.

Сейчас лечусь. Координирую все действия с врачом по телефону. Надеюсь, что все пройдет легко.

Знаете, посмотрев, как американцы ходят в масках везде — на улицах, даже в безлюдных парках, я подумала, что маска — навсегда. Это атрибуты не времени, а лет. Десятилетий. Мои предположения подтвердил разговор с врачом, который сказал, что корона вытеснила многие старые вирусов. Они «лежат сейчас на полочке». Но, когда ковид ослабнет, то наши старые вирусы проснутся и кто знает, с какими мутациями они вернутся? Подозреваю, что начинается эра борьбы людей и вирусов. Поэтому учимся жить в новых обстоятельствах. Бесстрашно и с оптимизмом!

Берегите себя и Украину!"

Фото со странички Натальи Мосийчук в социальных сетях, сделано в Нью-Йорке возле статуи «смелой девочки» возле здания фондовой биржи в финансовом квартале на Манхэттене.

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