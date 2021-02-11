Режим Зеленского начал атаку на закон о языке

По мнению Владимира Вятровича, на Банковой поддерживают документы, принятие которых превратит закон о языке в пустую декларацию.

«Законопроекты 4638 и 4638−2, зарегистрированные различными группами «слуг народа», предусматривают уничтожение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизма, который уже действует! — пишет Владимир Вятрович на своей странице в соцсетях. — И указания продвигать эти проекты поступают депутатам из самых высоких кабинетов на Банковой.

Если какой-то из этих проектов примут, нарушать закон о языке можно будет абсолютно безнаказанно, то есть он превратится в пустую декларацию.

Казалось бы, власть должна радоваться стремительному распространению украинского языка в сфере услуг после 16 января и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62% граждан Украины, а не поддерживают — только 34%.

И это несмотря на бешеную кампанию лжи и страшилок о «языковых патрулях» и «распятых русскоязычных бабушках».

Вместо обещанных московской пропагандой протестов и расколов мы видим понимание, поддержку и единение людей, которые наконец могут чувствовать себя дома в собственной стране. А в случае нарушения их прав — защитить эти права с помощью закона.

Атака «слуг народа» на закон о языке не выгодна никому, кроме государства-агрессора, руководители которого прямо заявляют, что этот закон разделяет Украину и Россию.

Это атака на наши права и нашу независимость, Зеленский и его партия должны осознавать все последствия своих провокационных действий.

Украинцы будут защищать свои права, свой язык и независимость своего государства".

Фото Владимира Вятровича из его Facebook

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