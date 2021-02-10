16 февраля 2021

К сожалению, большим знатоком оперного искусства считать себя не осмелюсь. Но есть такие музыкальные произведения, которые, хоть и слушал, казалось бы, сотни раз, а хочется слушать и слушать снова. К ним я, вне всякого сомнения, отношу первую украинскую оперу «Запорожец за Дунаем», написанную выдающимся украинским композитором, певцом, драматическим артистом и драматургом Семёном Гулак-Артемовским. Чего стоит один лишь дуэт Одарки и Карася!

- Відкіля це ти узявся,

Де ти досі пропадав?

Хоч би Бога побоявся,

Хоч би трохи сором мав!

Де ж це так ти веселився,

Де ж це так бенкетував?

Як крізь землю провалився!..

Дома чом не ночував?

- Ой, Одарко, годі, буде,

Перестань-бо вже кричать!

- Ні, нехай почують люди,

Ні, не буду я мовчать!

Родился будущий певец и композитор (кстати, племянник известного писателя П. Гулака-Артемовского) на хуторе Гулаковщина Черкасского уезда Киевской губернии 16 февраля 1813 года. Хутор этот (сейчас — Городище Черкасской области) всегда славился своими талантами. Немало писателей, художников и музыкантов были родом оттуда. Семёну Гулак-Артемовскому суждено было прославить малую родину сразу несколькими своими талантами. Поначалу он поступил в Киевское духовное училище, после окончания которого учился в Киевской духовной семинарии. Обладателя красивого голоса митрополит Евгений (Болховитинов) лично распорядился взять сначала в хор Софийского собора, а затем перевести в хор Михайловского монастыря. Вот там-то, в храме Михайловского монастыря, голосом Семёна был потрясён приехавший в Киев капельмейстер придворной императорской капеллы Михаил Глинка. Знаменитый композитор тут же пригласил талантливого певца в Петербург, сделал его там своим учеником и немало сил отдал для того, чтобы материально обеспечить Семёна всем необходимым.

Глинка не раз вместе с друзьями-композиторами устраивал концерты в пользу своего талантливого ученика. Более того, на один из таких концертов пригласил известного мецената Павла Демидова, владевшего несколькими уральскими заводами. Очарованный пением Гулак-Артемовского, Демидов оплатил его поездку в Италию и Францию. В оперном театре Флоренции первое же выступление молодого украинского певца вызвало настоящий фурор… Вернувшись в Петербург, Семён становится первым исполнителем партии Руслана в опере Глинки «Руслан и Людмила», блестяще исполняет главные партии в операх Россини и Моцарта, а вскоре и сам ставит оперу «Запорожец за Дунаем», с успехом выдержавшую целых 13 премьерных показов! О его таланте восторженно отзываются знаменитые композиторы и писатели. Тарас Шевченко, с которым Семён к тому времени уже несколько лет был дружен, написал отзыв о пении своего друга и земляка в «Руслане и Людмиле»: «Ну, и опера! Особенно, когда Артемовский поёт Руслана… Замечательный певец — ничего не скажешь!».

Одно время гонорары Гулака-Артемовского были самыми высокими на петербургской сцене. И это тоже было своеобразной оценкой его выдающегося таланта. Впрочем, не только одним лишь музыкальным искусством он был увлечён. Рано оставив сцену, Гулек-Артемовский принялся рисовать миниатюры на слоновой кости, а также проектировать прокладку… водопроводных путей. На всё у него хватало времени. Как, впрочем, и душевных качеств хватало у него на всех. Многих бедных людей, обращавшихся к нему за помощью, он излечил за собственные средства. Рано потеряв всех своих дочерей, он и сам ушёл из жизни всего лишь в 60 лет, так и не оставив прямых потомков. Зато оставив по себе прекрасную память.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.