Завод по выпуску советских «Жигулей» хотели построить в Броварах под Киевом

Полвека назад начался экспорт советских легковушек «Лада»

26 марта 1826 г. Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

26 марта 1917 г. Из ссылки в Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

27 марта 1111 г. Объединенное войско русичей во главе с Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольнице.

28 марта 1521 г. Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

29 марта 1951 г. Вынесен приговор Этель и Юлиусу Розенберг — единственным гражданским лицам, казненным в США за шпионаж в период холодной войны.

30 марта 1981 г. В СССР впервые было введено летнее время.

31 марта 1901 г. Был выпущен первый автомобиль марки Mercedes.

В 1960-х годах спрос на автомобили в СССР резко возрос — страна нуждалась в народном автомобиле. Кроме того, машина должна была заставить советских граждан начать доставать заначки — под матрасами у населения скопилось порядка 90 миллиардов рублей. Новый автомобильный завод должен был выпускать свыше полумиллиона легковушек в год. Для ускорения создания такого предприятия было решено привлечь итальянский концерн Fiat. Среди вариантов места строительства завода рассматривались 54 города СССР, в результате список сократился до шести: Ярославль, Бровары, Минск, Белгород, Горький и Тольятти. В конце концов остановились на Тольятти.

Прототипом нового советского седана стал итальянский автомобиль Fiat-124. С 1968 по 1970 год в Италии стажировались около 800 советских специалистов. А на момент запуска ВАЗ-2101 в производство в Тольятти проживали 1200 иностранных специалистов, преимущественно итальянцев — они помогали осваивать новую модель. Строительство ВАЗа и наполнение его оборудованием обошлось почти в пять миллиардов рублей (по официальному курсу рубль тогда был дороже американского доллара). Советский журнал «За рулем» объявил конкурс на лучшее название будущего автомобиля. Поступило 55 тысяч предложений, среди которых были «Фиалка», «Мемориал», «Перворожец», «Директивец». Выбрали вариант, который предложил конструктор ВАЗа Алексей Черный, — «Жигули». Так называются горы, расположенные недалеко от Тольятти.

Было среди предложений и название «Лада», под которым впоследствии автомобили шли на экспорт. Ведь, например, в арабских странах «Жигули» было созвучно слову «вор», а в Испании — «жиголо». Первая партия автомобилей была отправлена на экспорт уже весной 1971 года. Причем это не только социалистическая Югославия, но и Бельгия, Голландия, Финляндия. За рубежом советское авто уважали за прочность и самое главное — низкую цену. «Лада» продавалась во многих европейских государствах, а также в Египте, Австралии, Японии. Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий «Жигулей» с рулем, расположенным справа — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014.

Экспортные экземпляры были мечтой советских граждан. Ведь помимо более богатой комплектации, эти машины были надежнее и качественнее. Они проходили в Центре импорта 39 стадий дополнительной промежуточной проверки. Многие автомобилисты смогли воплотить свою мечту об экспортных ВАЗах только после распада Советского Союза — из бывших соцстран потоком перегонялись подержанные «Жигули». В Европе их называли мамонтами и шутили: «Мамонты уходят умирать на родину».

В 70-е годы прошлого века «Жигули» были мечтой многих советских граждан

Первый ВАЗ-2101 стал родоначальником семейства «классика», которое выпускалось по 1988 год. За это время было произведено 4,85 миллиона единиц с кузовом седан всех модификаций. В народе ВАЗ-2101 сначала прозвали «единичка», а в конце 1980-х годов за автомобилем закрепилось название «копейка». В марте 1971 года была сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автозавода, рассчитанная на выпуск 220 тысяч автомобилей ежегодно. Изначально «Жигули» сходили с конвейера синего и вишневого цвета, но эти оттенки не прижились. Наибольшим спросом пользовались белые авто и оттенка «кофе с молоком». В 1971 году ВАЗ-2101 принял участие в первых гонках — на ралли-марафоне «Тур Европы». Один из трех экипажей-участников завоевал серебряную награду.

ВАЗ-2101 сильно отличался от Fiat-124 — в советскую модель было внесено около 800 изменений. Итальянская машина на наших дорогах очень скоро рассыпалась бы, а «Жигулям» ямы и колдобины были вполне по «зубам». К тому же для советского человека это был суперкомфортабельный автомобиль — в нем не нужно было зимой сливать воду из радиатора на ночь, поскольку имелся антифриз, во время езды можно было разговаривать, не повышая голос, настолько тихо работал двигатель. Стоил автомобиль 5 тысяч 650 рублей. Но чтобы стать счастливым обладателем «Жигулей», советскому гражданину недостаточно было заплатить эти деньги, предстояло терпеливо отстоять очередь. «Для покупки „Жигулей“ приходилось на протяжении месяца еженощно отмечаться на пустыре под городом Химки. Один прогул — и вылетаешь из списка. Зяма Гердт, Андрюша Миронов и я создали команду для дежурств…» — вспоминал известный актер Александр Ширвиндт.

«Копейка» была массовым, народным автомобилем, но некоторые ее модификации не рекламировали. Более того, многие из них были защищены государственной тайной. Например, ВАЗы с мощными двигателями, которые делали для милиции и КГБ. Более 30 лет «Жигули» уже не выпускаются, но и в настоящее время этот автомобиль можно встретить во всех уголках планеты.

Напомним, в 60 лет назад в Запорожье начали выпускать ЗАЗ-965, прозванный в народе «Горбатым».

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