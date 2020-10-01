Ровно 60 лет назад в Запорожье начали выпускать ЗАЗ-965, прозванный в народе «Горбатым»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 1—7 ОКТЯБРЯ

На автозаводе выпускали и более комфортабельный вариант «Запорожца», который шел на экспорт под названием «Ялта»

2 октября 1987 г. В эфир вышел первый выпуск программы «Взгляд».

3 октября 1895 г. Родился величайший поэт-лирик ХХ века Сергей Есенин.

4 октября 1780 г. Остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

5 октября 1925 г. В США вышел первый сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя.

5 октября 1930 г. В городе Узин Киевской области родился советский космонавт Павел Попович.

6 октября 1889 г. В Париже было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж».

7 октября 2001 г. В небо поднялся первый вертолет независимой Украины АК1−3.

В своем стремлении догнать и перегнать Америку Никита Хрущев добрался и до автомобильной промышленности. Разработать доступную машину для советских трудящихся, отличающихся низкой заработной платой, было поручено Московскому автомобильному заводу. Советские инженеры взяли за образец маленький итальянский автомобиль «Фиат-600». К 1958 году стало ясно, что мощностей московского предприятия для производства нового авто не хватает, и правительство приняло решение поручить создание автомобиля Запорожскому заводу сельскохозяйственной техники «Коммунар», причем без отрыва от основного производства.

Двигатель решено было выбрать из уже готовящихся к выпуску разработок. Подходящей оказалась конструкция НАМИ-Г. Правда, мотор предназначался не для гражданских нужд, а для легкой амфибии. Ограничения на уровень шума у этого двигателя отсутствовали, поэтому при работе грохот стоял приличный. Помимо этого, из-за V-образного расположения цилиндров двигатель мощностью 23 лошадиные силы по высоте не помещался в моторный отсек, находившийся не спереди, а сзади. Пришлось менять дизайн авто. Заднюю крышку сделали выгнутой, напоминавшей горб, из-за чего «Запорожец» вскоре прозвали «Горбатым».

На новом авто — ЗАЗ-965 — 18 июля 1960 года водитель-испытатель завода «Коммунар» прокатил Никиту Хрущева. Первому секретарю ЦК КПСС машина понравилась, он сказал, что это хороший подарок трудящимся. Осенью 1960 года «Запорожцы» поступили в продажу. Первые автомобили стоили 1800 рублей. Такие деньги среднестатистическая советская семья могла скопить за пару лет, ведя экономный образ жизни.

«Запорожец» стал пользоваться большим спросом, хотя о комфортной поездке в машине речь не шла. Багажник находился спереди, и практически все его пространство занимали бензобак, запаска, грелка с водой для омывателя и набор инструментов. «А вы знаете, почему у „Запорожца“ багажник спереди? Потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать», — шутили тогда.

Двери в ЗАЗ-965 открывались не вперед, как у всех современных автомобилей, а назад. Довольно часто случалось, что не слишком сильно захлопнутая дверца на ходу открывалась, обрывая слабенький ремешок-ограничитель и уродуя кузов. Зато передние и задние стекла были взаимозаменяемы, что имело свои преимущества: разбив лобовое стекло, можно было вместо него тут же поставить заднее.

Для многих семей в 1960-е поездка к морю на собственном «Запорожце» была счастьем, тем более в годы расцвета автотуризма. Правда, маленький багажник приходилось дополнять специальной конструкцией на крыше. «Консервная банка системы «Запорожец», — говорил об этом авто герой Андрея Миронова из известного советского фильма «Три плюс два».

Кадр из фильма «Три плюс два»

Проблемой ЗАЗ-965 было то, что сильно перегревался мотор, поэтому владельцы таких автомобилей ездили с приподнятым капотом, подпертым какой-нибудь распоркой. А еще на «Запорожцах» была установлена автономная печка, которой не было ни на «Москвичах», ни на «Волгах». Для ее работы нужен был дополнительный расход бензина, но в Советском Союзе он стоил сущие копейки. К тому же топлива автомобилю требовалось совсем немного — всего 4,5 литра на 100 километров.

Достаточно хорошо «Запорожец» себя зарекомендовал при езде по бездорожью. В условиях советских дорог это имело огромное значение, особенно в сельской местности, где в 60-е годы прошлого века об асфальте даже не слышали. Высокому показателю проходимости способствовали гладкое днище, независимая подвеска на все четыре колеса, а также большая нагрузка (почти 60 процентов) на ведущие колеса. Даже застряв в болоте или снегу, автомобиль не создавал особых проблем его пассажирам, ведь два человека могли легко вытолкать машину, которая весила всего 665 килограммов. «Горбатый» отличался и тем, что мог запросто ехать между глубокими колеями, оставленными грузовиками.

Наряду с базовой моделью Запорожский автозавод выпускал модификацию 965С для перевозки почты с правым расположением руля, металлическими панелями вместо задних окон и ящиком для писем на месте заднего сиденья. Расположение руля с правой стороны упрощало процедуру изъятия писем. Водитель мог выходить прямо на тротуар, возле самого почтового ящика. Кстати, делали на заводе и экспортный, более комфортабельный вариант «Горбатого» — ЗАЗ-965А. Он отличался улучшенной шумоизоляцией, наличием наружного зеркала заднего вида, пепельницы и радиоприемника. На экспорт автомобиль шел почему-то под названием «Ялта». Возможно, слово «запорожец» было слишком сложным для иностранцев.

В настоящее время иногда можно встретить «Горбатого» на дороге, но это уже редкостные экземпляры, которые представляют интерес только для коллекционеров раритетных автомобилей.

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