По словам советника главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Ланы Зеркаль, в деле о крымских активах «Ощадбанка» следует запастись терпением.

«Волну зрады» вызвали новости о решение Апелляционного суда Парижа, который решил, что Арбитражный суд в Париже не имел юрисдикции по делу о незаконно экспроприированных РФ активов «Ощадбанка» в Крыму, — пишет Лана Зеркаль на своей страничке в соцсетях. — Предлагаю не реагировать на эту новость эмоционально, а вспомнить дело компании ЮКОС и понять, что тактика РФ очень предсказуема и понятна.

Они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение решения всеми возможными способами. И учебник с описанием методов для этого у них не меняется.

В 2014 году РФ проиграла дело ЮКОСа. Это была 10-летняя тяжба в Международном арбитраже в Гааге, которая завершилась разгромным решением, согласно которому РФ была признана виновной в экспроприации и должна была выплатить компенсацию в беспрецедентном размере — 50 (!) млрд долларов.

Конечно, РФ обжаловала это решение и через полтора года Окружной суд Гааги отменил решение Арбитража, что, понятно, было представлено РФ как ключевая победа.

Однако, уже в феврале 2020 Апелляционный суд Гааги отменил эту «победу» и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить.

Причем за время этой тяжбы капают проценты, сумма уже выросла до 57 (!) млрд долларов и продолжает увеличиваться. Это тот случай, когда РФ придется платить за любовь к затягиванию процессов. И сумма может вырасти очень существенно, поскольку в июне 2020 дело дошло до последней инстанции: Россия обратилась с жалобой в Верховный суд Нидерландов. На рассмотрение уйдет еще несколько лет, а тем временем исполнение решения Арбитража не остановлено и бывшие акционеры продолжают охоту на активы РФ.

А пока акционеры ЮКОСа охотятся за активами РФ, нам стоит набраться терпения и готовиться к тому, что судебные дела украинских компаний тоже будут длиться много лет, и это не парад побед, а последовательные битвы.

Это длительные и непростые процессы — давайте привыкать к медлительности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины.

Да, я знаю, как трудно ждать и постоянно объяснять, но этого не избежать".

Фото со странички Ланы Зеркаль в социальных сетях.

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