Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні закон Зеленського про створення реєстру олігархів. Це сталося попри те, що проєкт закону за вимогою декількох фракцій спікер парламенту раніше скерував до Венеційської комісії, що загострило конфлікт між Разумковим і правлячою партією. Політолог Сергій Таран вважає, що ухвалений закон наближає Україну до диктатури.

«Щойно ВР ухвалила так званий «закон про олігархів», який дає надає можливість Зеленському та його РНБО самовільно формувати «реєстр олігархів», які потрапляють під різноманітні обмеження та репресії, — пише у Facebook Сергій Таран. — Звісно, жоден із олігархів не потрапляє під цей закон, саме тому всі олігархічні групи ВР вірнопіддано проголосували за його ухвалення.

Це — відкритий крок до творення в Україні диктатури.

За смислами та процедурою ухвалення цей закон дуже подібний до «диктаторських законів 16 січня».

Можу сказати одне — головна помилка тих, хто брав участь у цьому шабаші, — це те, що вони дуже помилися країною. В Україні диктатура не спрацює. Навіть, якщо комусь здається, що більше 20−30% рейтингу Зеленського цю диктатуру сцементують. У 2014 році до Майдану, до речі, такі самі 20−30% були у Януковича. І вони йому не допомогли", — написав Сергій Таран.

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