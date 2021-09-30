Слідом за Разумковим «слуги» хочуть звільнити генпрокурора та очільника НБУ, — Бутусов про плани з'їзду в Трускавці

Журналіст Юрій Бутусов пояснив, хто і чому зацікавлений у звільненні спікера Дмитра Разумкова, а також розповів, які ще кадрові зміни очікуються.

«За даними джерел Цензор.Нет, Офіс президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генеральної прокурорки Ірини Венедиктової, — пише Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах. — Найбільш імовірним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер.

Також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова — радника голови Офісу президента, голови Нацради з інвестицій, голови Наглядової ради «Укроборонпрому», голови конкурсної комісії з обрання очільника БЕБ.

«Слуги народу» збираються провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова на виїзному засіданні у Трускавці, де запланована урочиста вечірка і дискотека (це не жарт). Мабуть, вхідним квитком на тусовку буде підпис у підписному листі.

Інтрига проста: очільник ОП Андрій Єрмак збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку «Слуг народу» на виборах, щоб напередодні виборів повний контроль над партією і фракцією захопив саме офіс.

Під питанням також заміна низки міністрів та голів облдержадміністрацій, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їхні посади потрібні для торгівлі у парламенті, щоб домовитися з групами, незгодними із звільненням Разумкова та Венедиктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів.

«Слуг» збирають на дискотеці з трьох причин: щоб заспокоїти лояльних депутатів, що чистка не торкнеться їх самих; щоб підкупити всіх тих, хто вагається; щоб залякати всіх не згодних.

Для цього на місці будуть зібрані разом з офісом силовики, міністри, з метою обіцяти посади, роздачу коштів з фондів Кабміну на потрібні підприємства, або рішення особистих матеріальних і нематеріальних проблем.

Дуже забавно бачити, як Офіс президента і його наймані прихильники розповідають, що Разумков пов'язаний з олігархами, у той час як піар-фільм про те, як добре Єрмак організував святкування Дня незалежності одночасно в один день показали всі найбільші телеканали олігархів.

Самі, мабуть, раптом захотіли, без всяких команд. Очевидно, Єрмак концентрує владу в своїх руках аж ніяк не для боротьби з олігархами, а для того, щоб офісу було легше їм «продавати квитки».

Фото Юрія Бутусова із соціальних мереж.

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