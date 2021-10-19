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«Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки все ще думаєте, вакцинуватися чи ні», — Наталія Матолінець

20:09 19 жовтня 2021
блогер Матолінець

Лікарі б'ють на сполох: захворюваність коронавірусом різко пішла вгору, лікарні переповнені і летальних випадків все більше. Після тривожних повідомлень від лікарів з Києва, Полтави, Одеської області, намагаються достукатися до населення і медики у Львові. Медперсонал закликає не затягувати з вакцинацією. «Люди, схаменіться!!! Медики вже не витримують!» — звертається до своїх земляків у Facebook заввідділенням анестезіології та інтенсивної терапії у Львівській лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець

«18.10.2021 — зараз 48 критичних пацієнтів в ковід-реанімаціі… Летальність б’є всі рекорди… Ніхто з них не вакцинований… В ці хвилини 40-річна мама трьох малесеньких дітей — вже двічі зреанімована… Ми боремося за самий мізерний шанс її врятувати… Але вся її родина проти вакцинації…», — зазначає лікар.

«Люди, схаменіться!!! Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки ви все ще думаєте — вакцинуватися чи ні!!! Вакцинація може врятувати ваше життя, навіть коли ми безсилі», — нагадує Наталія Матолінець.

Нагадаємо, Львів з 18 жовтня посилив карантин, хоч ще не потрапив в червону карантинну зону. А в цілому по Україні пік захворюваності фахівці чекають з 25 жовтня.

Фото Nataliya Matolinets/Facebook

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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