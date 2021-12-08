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«Не ми вирішуємо, що з нами далі буде», — блогер про перемовини Байдена і Путіна

10:52 8 грудня 2021
Байден та Путін
Актор і блогер Андрій Альохін звернув увагу на те, що після переговорів із господарем Кремля Володимиром Путіним президент США Джо Байден поспілкувався зі світовими лідерами, а президентові України, про яку йшлося, пообіцяв передзвонити пізніше.

«Так само було, коли Зеленський прилетів у Штати, аби зустрітися з Байденом, — і мусив два дні чекати у приймальні: зараз не до тебе, — пише Андрій Альохін у соцмережах. — Неприємно.

Та сама фігня зараз: Україна стислася, перевіряє бомбосховища, гадає, відрядить Путін свої танки на Київ, чи ні, Байден з ним торгується щодо всього цього — і от: дзвонить після перемовин зі старим шизофреніком лідерам Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО: докласти, розповісти.

А Зеленському?

А Зеленському папіжже: зараз не до тебе. Може, завтра, як буде час.

На такий тролінг ми й заслужили: було б дивно, якби лідери світу, зі усіма їхніми арміями, стратегіями та тривогами (планета знову на порозі великої війни) всерйоз радилися з маленьким кривлякою-КВНщиком, як далі піде світова історія.

Фото Андрія Альохіна

До Зеленского у мене, власне, жодних претензій: йому свого часу, як у фільмах про мафію, зробили пропозицію, від якої не можна відмовитися. А от до мудрого українського народу — повно.

Ми знову не гравець. Не ми вирішуємо, щó з нами далі буде. Ось, що гірко".

Фото Андрія Альохіна із соціальних мереж.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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