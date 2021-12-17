Повинні відкрити вісім кримінальних справ: Бутусов про скандал із Гогілашвілі, помічницею президента та головою військової розвідки

На скандал із проживанням в одному маєтку тепер уже колишнього заступника міністра Олександра Гогілашвілі з дружиною — помічницею президента Зеленського Марією Левченко та голови ГУР Кирила Буданова відреагував відомий журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. У своєму посту в соцмережі він перерахував вісім кримінальних проваджень, які мали б відкрити у зв'язку з обставинами, що розкрилися, НАБУ, ДБР і СБУ.

Юрій Бутусов

1. Олександр Гогілашвілі не заперечує, що має паспорт громадянина Росії, що діє. Не заперечує інформацію, що був засуджений у Росії. А це кримінальна відповідальність для керівництва СБУ, яке проводило спецперевірку Гогілашвілі при призначенні на посаду заступника міністра та наданні допуску до держтаємниці. Хто та чому вимагав призначення людини з Росії на високу державну посаду? Підслідність ДБР.

2. Помічник президента Марія Левченко, її чоловік заступник міністра МВС Гогілашвілі та начальник ГУР МО Кирило Буданов із дружиною Маріанною проживають разом в особняку в селі Хотів, який їм здає тіньовий мільярдер В'ячеслав Стрєлковський. Буданов сам каже, що знає Стрелковського і він може бути причетний до «обналу» — тобто, як кажуть, до злочинної діяльності у вигляді ухилення від сплати податків і нелегальних фінансових операцій. Чи пов'язані ці особисті стосунки помічника президента зі Стрєлковським із тим, що президент Зеленський не включив Стрєлковського до списку санкцій РНБО? Чи не є оренда цього будинку замаскованим хабарем? Підслідність НАБУ.

3. Ексголова Податкової служби Євген Олійников заявив, що компанії Стрєлковського, який орудує мільярдами тіньових грошей, завжди уникають податкових перевірок завдяки «криші» правоохоронних органів. Яке відношення до корупційного захисту «обнальника» мав і має Олександр Гогілашвілі, а також інші посадові особи правоохоронних органів? Чи не здійснювалося перевезення чорних грошей на користь Стрєлковського на машинах ГУР МО? Підслідність НАБУ.

4. Ймовірний громадянин Росії Гогілашвілі міг влаштовувати конфлікти з поліцейськими не через понти, а зі спеціальним розрахунком, щоб його почали впізнавати на дорогах і з часом не насмілювалися перевіряти ані його машину, ані вантаж, ані його пасажирів. Чи міг заступник міністра виконувати таємні операції в чиїхось інтересах і перевозити цінності або деякі речовини, які приховував від огляду за допомогою незаконно отриманих озброєної охорони, бронеавтомобілів та спецталону МВС? Підслідність НАБУ.

5. На якій підставі Гогілашвілі охороняв спецназ ГУР МО, якщо він обіймає політичну посаду заступника міністра МВС? На якій підставі ГУР МО надав Гогілашвілі броньований автомобіль «Ленд Крузер-200» 2010 року випуску, який був переданий ГУР МО посольством США для безпеки офіцерів військової розвідки? Підслідність НАБУ.

6. Загрози працівникам правоохоронних органів при виконанні обов'язків 24 листопада у Києві, погрози та напад на капітана поліції Васенкова 8 грудня на блокпосту «Долина» — це стаття 345 кримінального кодексу, слідчий зобов'язаний відкрити провадження. Максимальне покарання для Гогілашвілі — позбавлення волі 5 років. Підслідність ГБР.

7. Чи могли контакти громадянина РФ Гогілашвілі, який тісно пов'язаний з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим і проживає разом із помічником президента і начальником ГУР МО призвести до витоку секретної інформації, до дій на користь іноземних держав? Чи правда начальнику ГУР МО не було де жити на час ремонту в його квартирі, і він міг переїхати тільки до будинку Стрєлковського до Гогілашвілі? Якою інформацією ділився при цьому Буданов із Гогілашвілі? Підслідність СБУ.

8. Помічник президента Марія Левченко, яка постійно перебуває в кабінеті президента і має доступ до найвищих секретів держави, не є державним службовцем, і не зрозуміло, чи має допуск до державної таємниці. Левченко є співробітником приватної компанії «Квартал 95», де отримує зарплату. Як можна довіряти секрети держави приватній особі, яка не пов'язана жодними зобов'язаннями? За це має відповідати все керівництво Офісу президента. Підслідність СБУ.

Президент Зеленський, сам Гогілашвілі та його піар-служби вкотре мовчать і не відповідають журналістам на запити. Що ж, доведеться змушувати владу під час війни за такі вчинки відповідати", — написав Юрій Бутусов.

Раніше про скандал із проживанням в одному маєтку Гогілашвілі, помічниці президента та голови військової розвідки іронічно висловився відомий блогер та фінансист Сергій Фурса, назвавши це серіалом «Дом-2».

Фото зі сторінки Юрія Бутусова у Facebook

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