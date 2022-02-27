Без заспокійливого не обходиться: у Київському зоопарку тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів

Бій у Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» налякав тварин столичного зоопарку. На щастя, прямих попадань на територію зоопарку не було, пише «Вечірній Київ».



Але тварини зазнали жахливого стресу від стрілянини та гуркотів вибухів.

Співробітники Київзоо перемістили частину тварин у внутрішні вольєри та підземні галереї. Ветеринари стежать за їхнім емоційним станом. За потреби, у корми додають заспокійливе.



У зоопарку запевнили, що у них є все необхідне: електроенергія, вода, тепло та запас кормів на 10 діб.



Близько 50 співробітників постійно перебувають на місці, навіть уночі. Під час недавнього нічного бою вони перебували у підготовлених бомбосховищах. Зоопарк закритий для відвідувачів, але догляд тварин не припиняється.

Водночас у Гостомельському притулку загинули тварини, повідомляється на сторінці громадської організації UAnimals.

Під час боїв у Гостомелі від обстрілу також було вбито й безпритульних собак. У притулку немає світла, немає води. Залишився лише сухий корм, який не можна давати без води.

Активісти просять допомогти транспортом, щоб доставити воду до притулку.



Нагадаємо, у Гостомелі окупанти знищили найбільший український літак «Мрія».





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