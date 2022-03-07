КМДА дуже просить киян сплатити комуналку: на що конче потрібні гроші

Попри те, що через війну не будуть нараховуватися штрафи і пеня за невчасну сплату комунальних внесків, мерія Києва дуже просить мешканців столиці за можливості оплатити рахунки за житлово-комунальні послуги. В своєму зверненні КМДА пояснює, чому вона звернулась до киян з таким проханням: «Багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони. Утім підприємства ЖКГ продовжують працювати і забезпечувати киян життєво необхідними послугами, навіть попри серйозні ризики. Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги — зробіть це. Так міська система зможе отримати необхідні ресурси для аварійних робіт».

Столична влада наголошує, що у разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що киян просять сортувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та гігієнічні засоби — щоб зменшити об’єми сміття. Це зараз дуже важливо, адже можливості його вивозу на звалища обмежені.

Раніше повідомлялося, що воєнний стан не звільняє від плати за комунальні платежі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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