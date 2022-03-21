Російський публіцист Олександр Невзоров виступив в Ізраїлі, де 20 березня відбулася масштабна акція на підтримку України, як і у низці міст Європи. Журналіст заявив, що вперше за 80 років усе людство хоче смерті однієї людини. «Ця людина — президент РФ Володимир Путін, який розв'язав криваву та безглузду бійню в Україні та викликає полум'яну ненависть у всьому світі», — сказав Невзоров.

Ось кілька цитат з виступу Невзорова.

«Мільйони людей прокидаються і заходять у свої смартфони, щоб прочитати лише два слова. «Путін мертвий» — це те, що хочуть побачити в заголовках абсолютно всі (після цих слів Невзорова зал вибухнув оплесками. — Ред.). На жаль, якщо вірити його прессекретареві Пєскову, президент РФ перебуває в хорошому психологічному стані. Це він говорить про людину, за наказом якої вже загинули десятки тисяч людей та знесені з лиця землі міста.

…Якби наступила смерть Путіна, війна завершилася б миттєво. Тому що її причина виникла у запаленому конспірологією та історичною безграмотністю мозку однієї єдиної людини, президента РФ. Поки що складно стверджувати, як саме закінчить свої дні Путін. Чи як Усама бен Ладен, від рук спецпідрозділу «морських котиків». Чи то від замаху з боку найближчого оточення.

…Неосвіченим підлітком Володимир Путін у своєму радянському дитинстві ввібрав патетику про нацистів. Якби він захоплювався у юності книгами про інопланетян, зараз весь хор російських пропагандистів на федеральних телеканалах завивав би про марсіан, що взяли в Києві в руки владу. І це мало б таке саме відношення до реальності. В Україні немає жодної нацистської влади, попри те, що це з упоєним безумством повторює Путін та його підтанцьовування.

…Брехню та дезінформацію тут поширює лише агресор. Його дії настільки жахливі, що багатьом з нас важко в них до кінця повірити. На жаль, але те, що переживають зараз українці, це кривавий та жорстокий епізод історії. Втім, санкції світової спільноти скоро перетворять РФ на випалену пустелю".

Фото з YouTube-каналу Олександра Невзорова

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