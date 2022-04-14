Колишнього помічника президента росії путіна В'ячеслава Суркова заарештували за надання Кремлю хибних даних про ситуацію в Україні та крадіжку грошей, припустив в інтерв'ю «Гордону» російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров.

«За що арештували Суркова? Я підозрюю, виключно за поетичний талант. Справа в тому, що Слава ж насправді абсолютний фантазер, причому фантазер жадібний, фантазер, який швидко пізнав красу, легкість кремлівських грошей» , — сказав Невзоров і додав, що у Кремлі потрібно «просто опинитися в потрібний момент у потрібному місці», щоб на тебе налетіла «доларова хуртовина, яка ліпить купюри на пику, на костюм».

«У них стоять якісь спеціальні доларові вітррдуї, які миттєво збивають з ніг лавиною купюр євро, рублів, всього. І Слава, на якого це як на поета справило величезне враження, зрозумів, що потрібно знайти якусь виняткову тему для брехні» , — припустив публіцист.

За його словами, такою темою стала Україна та відновлення Радянського Союзу, що й було презентовано господарю Кремля.

«Враховуючи, що володимир володимирович мізками загалом слабкий, як і належить чекісту, тому що інтелектуальна діяльність не входить до обов'язків співробітників органів держбезпеки… Їхня справа — протокол скласти, розстріляти біля стіни, стерти кров із ручок крісла і так далі. Там нехитрі всякі обов'язки… І Слава почав заливати бідному путіну (це абсолютно не означає, що я вигороджую путіна, він як був для мене військовим злочинцем, так і залишиться)… Слава був, мабуть, першим, хто у слабкий мозок володимира володимировича вклав моторошну думку про надзвичайну легкість повернення кордонів Союзу, про те, як Україна пасивна, безвольна, мертва та покірна, як вона мріє бути завойованою», — сказав Невзоров.

За інформацією публіциста, слова Суркова почали перевіряти, але він заручився підтримкою низки генералів: «Слава шепнув потрібним генералам: „Хлопці, давайте ми зараз скажемо, що ми там, в Україні, організували 1686 підпіль. Ці підпілля потребують фінансування“. Хто, яким чином може перевірити, скільки пішло грошей на фінансування неіснуючого підпілля? Та ніхто й ніколи».

Невзоров каже, що Сурков знайшов «дуже жадібних і злодійкуватих генералів КДБ», які подумали, що Україна може бути золотим дном.

«Вже виникало відчуття, що вчиняється прямо якийсь злочин від того, що немає і немає вторгнення!» — описав настрої у цій групі Невзоров і додав: «Те, що путін міг у все це повірити, говорить про нього як про абсолютно профнепридатну людину».

Пізніше у соцмережах Невзоров написав, що, за його інформацією, затриманих з «українського питання», у тому числі й Суркова, на допитах принижують.

Раніше про домашній арешт Суркова також говорив російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін. За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив у реанімацію з інфарктом.

Фото з Вікіпедії

1761

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter