Пізно ввечері в суботу, 23 квітня, в Лондоні на стадіоні «Уемблі» пройде бій за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між володарем титулу британцем Тайсоном Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия) та його співвітчизником Ділліаном Уайтом (28 перемог, 19 із них — нокаутом, 2 поразки).

Циганський король, який досі не знав поразок, буквально приголомшив шанувальників боксу, які чекають бою за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком (або з Ентоні Джошуа, якщо британець зможе взяти реванш у нашого співвітчизника), заявою про швидке завершення кар'єри.

«Мені більше немає чого досягати. Я завоював усі пояси у світі, які тільки можна завоювати. Я побив усі рекорди. Ніхто у моїй ері не завоював пояс журналу Ring — лише я, ніхто в моїй епосі не став лінійним чемпіоном — лише я. Я завоював усі пояси, які можна завоювати у цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим та непереможеним. Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже він мав уже свої шанси. Усе минуло, пропало. Він мав стільки шансів на те, щоб вийти в ринг та битися з Циганським королем, але він цього не зробив. Мав шанс, а тепер він зник. Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Уайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є», — відверто розповів Ф'юрі в розмові з журналістом видання talkSPORT.

Цілком можливо, що Тайсон просто таким чином підігріває інтерес до поєдинку. Адже 33 роки — не той вік, у якому суперважковаговики в боксі йдуть на пенсію. Тим паче, що Циганський король любить епатувати публіку своїми висловлюваннями…

Зазначимо, що Ф'юрі за майбутній бій гарантовано заробить близько 30 млн доларів. Уайт зможе розраховувати на вчетверо меншу суму (7,5 млн в американській валюті), що стане рекордним гонораром у його кар'єрі.

Букмекери в майбутньому поєдинку бачать Ф'юрі явним фаворитом. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» на перемогу Циганського короля дають коефіцієнт 1,20, на успіх його суперника — 4,75 (нічия оцінюється в 29,0). На дострокову перемогу Тайсона дається коефіцієнт 1,72 (за очками — 3,40), на дострокову перемогу Уайта — 5,50 (за очками — 23,0).

У прямій трансляції бій Ф'юрі — Уайт на території України покаже відеосервіс MEGOGO. Початок вечора боксу на стадіоні «Уемблі» в Лондоні — о 21:00 за київським часом (головний бій розпочнеться близько опівночі).

Бій за титул чемпіона WBC у суперважкій вазі

23 квітня (субота)

Тайсон Ф'юрі — Ділліан Уайт 21:00* MEGOGO

* - початок вечора боксу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі порівняв українця Усика з легендарним Мухаммедом Алі.

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