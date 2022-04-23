Зіспівався з окупантами: ексфутболіста «Металіста» звинувачують у держзраді

Колишньому голкіперу харківського «Металіста» та запорізького «Металурга» Вадиму Кудікову заочно повідомили про підозру в державній зраді та колабораціонізмі, інформує голова Харківської ОВА Олег Синегубов у своєму Telegram-каналі.

Ще на початку війни 35-річний депутат Липецької сільської ради Харківської області від партії «Слуга народу» разом зі своїм батьком Юрієм пішов на співпрацю з окупантами та став так званим «головою адміністрації Липців». «Гауляйтер» Кудіков зробив усе, щоб окупантами змогли спокійно просуватися в регіоні: надав доступ до адмінбудинків Липців та свого рідного села Глибоке, здавав місцевих ветеранів АТО/ООС, а ще допомагав ворогові зорієнтуватися на місцевості.

Зазначимо, що до походу в політику та зради Кудіков був футболістом. Уродженець Харківської області виховувався у юнацькій команді московської «Академіки». Потім він грав за «дубль» «Металіста», а в сезоні-2005/2006 навіть провів один матч за першу команду в Кубку України. Крім того, голкіпер захищав кольори молдавського «Ністру» та запорізького «Металурга». Після завершення кар'єри Кудіков спробував себе у ролі футбольного агента, представляючи зокрема інтереси колишнього півзахисника «Металіста» та збірної України Сергія Валяєва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу з шахів Ганна Ушеніна присоромила українців-«мародерів», які наживаються на війні.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter