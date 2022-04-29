31.61 / 32.33 33.03 / 34.05
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вимагав за «послуги» 6 тисяч доларів: мешканець Чернівців переправляв за кордон чоловіків призовного віку

18:31 29 квітня 2022
Вимагав за «послуги» 6 тисяч доларів: мешканець Чернівців переправляв за кордон чоловіків призовного віку

На Буковині перекрито канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, що його організував місцевий житель під прикриттям трудових потреб підприємства свого батька.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, чернівчанин підробляв трудові договори з чоловіками, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з особи. За такою схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків — громадян України призовного віку.

Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вже вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чотирьох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти за кордон… у багажнику авто.

452

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

Головне&nbsp;— щоб банку була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

цибуля

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.