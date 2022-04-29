Вимагав за «послуги» 6 тисяч доларів: мешканець Чернівців переправляв за кордон чоловіків призовного віку

На Буковині перекрито канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, що його організував місцевий житель під прикриттям трудових потреб підприємства свого батька.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, чернівчанин підробляв трудові договори з чоловіками, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з особи. За такою схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків — громадян України призовного віку.

Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вже вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чотирьох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти за кордон… у багажнику авто.

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