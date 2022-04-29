Легендарний німецький тенісист 54-річний Борис Беккер, син котрого був названий одним із найзавидніших наречених, засуджений 29 квітня лондонським судом до двох з половиною років ув'язнення у справі про банкрутство, повідомляє The Sun.

Раніше колишню першу ракетку світу та переможця шести турнірів «Великого шолома» було визнано судом присяжних винним за чотирма звинуваченнями у порушенні закону про фінансову неспроможність. Колишнього німецького тенісиста визнали банкрутом у 2017 році через несплачений кредит у розмірі понад 3,6 млн євро за нерухомість на Мальорці.

На початку квітня присяжні у Королівському суді Саутуарка (Південний Лондон) виправдали Беккера за 20 пунктами звинувачення. При цьому його визнали винним у передачі власності вартістю 427 тисяч євро дев'яти людям, у тому числі двом своїм колишнім дружинам, спробі приховати володіння віллою в Німеччині вартістю 2,16 млн євро та акціями компанії Breaking Data Corp, а також приховування позички у розмірі 825 тисяч євро від банку в Ліхтенштейні та двох трофеїв Уїмблдону.

Володарю 49 титулів в одиночному розряді та 15 у парному Борису Беккеру, який з'явився у будівлі суду зі своєю коханою Ліліан де Карвалью Монтейру і… сумкою з речами, загрожувало до семи років в'язниці, але у підсумку він отримав менший термін. Після оголошення вироку легенду спорту доправили безпосередньо до в'язниці.

У приміщенні суду Бориса Беккера підтримувала його кохана

Нагадаємо, що Борис Беккер — Олімпійський чемпіон 1992 року в парному розряді, дворазовий переможець Кубка Девіса і наймолодший чемпіон в історії Уїмблдону (у 17 років). 2003 року громадянин Німеччини, який з 2012-го мешкав у Лондоні, був включений до Міжнародної зали тенісної слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Борис Беккер продавав віллу разом із матір'ю.

Фото РА

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