Нелюди та мародери: рашисти вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ

Апарати ШВЛ, які з Маріуполя вивезли окупанти, вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло, — написав Петро Андрющенко. — Це мародерство та воєнний злочин. Якщо ми забули про ковід, то окупанти — ні. Правда, не про ковід в Маріуполі, а на росії. Історія дуже проста. Після депортації 4-ої лікарні та запеклих боїв в тій зоні (бо це дуже близько до „Азовсталі“) окупанти „розібрали завали“ і знайшли наше обладнання. Зокрема апарати ШВЛ. Як гадаєте, куди вони поділись Вірно — на росію. Наші джерела розповідають, що Пушилін дуже хотів в Донецьк. Однак тік-ток росгвардія дуже швидко натякнула, що Донецьк може і зачекати. Країна — офіційний мародер…»

Нагадаємо, що окупаційна влада вже заявила про приєднання Маріуполя до Ростовської області росії, а самих маріупольців примусово вивозять на Далекий Схід.

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