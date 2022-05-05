Волонтерство під час війни: які трудові права та гарантії мають ті, хто допомагає наблизити перемогу

Чимало волонтерів та роботодавців нині цікавляться, які їхні трудові права під час воєнного стану. Законодавство не містить чіткої відповіді на це запитання. У проблемі розібралась адвокатка Анна Лисенко.

— Людина може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Вони можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності інших колег. КЗпП України не містить жодної норми щодо трудових відносин між волонтером та роботодавцем. За волонтерами за їх відсутності не зберігається робоче місце та середній заробіток. У разі відсутності працівника-волонтера на роботі роботодавець має право табелювати його, вказавши в документі, що це неявка з нез’ясованих причин («НЗ») або за інших причин («І»), і, відповідно, не сплачувати заробітну плату. А в найгіршому випадку — звільнити за прогул. Чого я роботодавцям у воєнний стан не радила б робити. Оскільки суд може визнати таку відсутність поважною причиною — здійснення громадського обов’язку для збереження життя та здоров’я громадян, що потребують допомоги.

— Як волонтер може підтвердити волонтерську діяльність?

— Роботодавцям та працівникам-волонтерам слід знаходити оптимальний варіант оформлення відсутності на робочому місці. Для цього волонтеру слід повідомити роботодавця про те, що він здійснює волонтерську роботу і скільки часу це забирає. По можливості надати копію договору про провадження волонтерської діяльності, посвідчення або довідки від організації, з якою він співпрацює. А роботодавець, своєю чергою зваживши об’єм роботи та трудові функції працівника, зможе оформити трудові права волонтера.

— Як оформити відсутність волонтера на роботі?

— Якщо працівник може суміщати роботу та волонтерство, то працівнику можна встановити неповний робочий час (ст. 56 КЗпП), тобто неповний робочий день або тиждень, відповідно, й оплату. Встановити дистанційну роботу (ст. 60−2 КЗпП), якщо важливий результат роботи працівника, а не його присутність на робочому місці, і він все встигає. Встановити гнучкий режим робочого часу (ст. 60 КЗпП), за яким працівник може на власний розсуд визначати графік роботи або роботодавець визначає фіксований робочий час (через день, через тиждень тощо). У вказаних випадках потрібна заява працівника та наказ.

Якщо працівник на 100% зайнятий волонтерством і не встигає працювати, можна надати щорічну основну або додаткову відпустку (ст. 74 КЗпП) — за бажанням працівника (заявою), із обмеженнями ст. 12 Закону № 2136. Обов’язкова відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25 КЗпП), при цьому роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки. Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 26 Закону про відпустки), за бажанням працівника (заявою), з причин карантину або воєнного стану, без обмеження строку відпустки.

Волонтери — це потужна сила протидії агресору в Україні. Вони велика підтримка військових та громадян, які потребують допомоги. Але волонтери теж потребують підтримки, і перш за все від роботодавців, щоб не залишитись без роботи та доходу, поки вони рятують інших.

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